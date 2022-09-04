軒嵐諾影響留意強風豪雨 沿海風浪偏大注意長浪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）氣象局表示，今天白天受颱風軒嵐諾及其外圍環流影響最明顯，北部、東北部降雨持續且全面，容易出現局部大雨或豪雨，山區局部豪雨或大豪雨。

中南部降雨雖較為短暫，不過在中部山區仍須留意有大雨或豪雨發生，只有花東降雨相對較為局部，今晚颱風逐漸遠離，北部地區慢慢轉為不定時短暫陣雨，東北部及中南部地區偶有局部陣雨，其他地區轉為多雲天氣。

氣溫方面，西半部及宜蘭高溫約28到30度，花東較為炎熱，高溫33、34度，受颱風環流沉降影響，東部及東南部有局部焚風的機率，金門地區亦有36度高溫發生的機率。

颱風外圍環流影響，蘭嶼將有10至12級強陣風，新北市東北角、北海岸及恆春地區最大陣風可達10至11級，北部、東北部、東南部及高雄、屏東沿海空曠地區、馬祖、綠島易有9至10級強陣風，台北盆地、台中至台南沿海空曠地區及澎湖亦有較強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，請避免前往海邊活動。

第11號中度颱風軒嵐諾，持續以偏北方向朝台灣北部海面移動，預計要到今天下半天颱風逐漸遠離。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天上午受颱風及其外圍環流影響，全台各地降雨機率大，擴散條件佳；下午颱風逐漸遠離，環境風場逐漸轉為西南風，晚間西南風可能挾帶微量境外臭氧影響南部地區，空氣品質為普通等級；北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級。（編輯：陳仁華）1110904