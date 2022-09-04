颱風軒嵐諾估再增強擴大 大台北風雨明顯、南部也要防豪雨

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氣象局4日表示，中颱軒嵐諾目前結構比3日更好，颱風眼清晰可見，預計會再增強、暴風圈有擴大趨勢。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象局今天表示，中颱軒嵐諾目前結構比昨天更好，颱風眼清晰可見，預計會再增強、暴風圈有擴大趨勢；台中以北、台南、高雄、南投防豪雨或大雨，新竹部分地區留意大豪雨發生。

中央氣象局昨天晚間表示，中颱軒嵐諾的暴風圈已接觸台灣東北角陸地，對宜蘭、新北及基隆構成威脅。根據最新預報資訊，軒嵐諾今天清晨6時的中心位置在北緯25.6度，東經124.6度，即在台北的東北東方約320公里海面上，以每小時15轉19公里速度，向北進行。

氣象局指出，軒嵐諾中心氣壓約930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑90公里。

氣象局預報員林秉昱今天表示，目前軒嵐諾的結構比昨天更好，颱風眼清晰可見，未來環境條件仍有利颱風發展，預計會再增強、暴風圈有擴大的趨勢。

林秉昱指出，受到環流影響，台灣附近的海浪高度可達約4公尺，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生。

林秉昱提醒，今天白天到中午北台灣降雨明顯，台中以北、宜蘭、南投、中部山區、高雄山區及台南都發布豪雨特報，其中新竹山區可能有局部大豪雨；南高屏的短延時強降雨預估下半天會逐漸緩和；預估晚上之後只有北台灣還有零星降雨。

風力部分，林秉昱指出，蘭嶼有10至12級強陣風，新北市東北角、北海岸地區及恆春半島有10至11級強陣風；大台北、東北角、宜蘭陣風有10級，台北市也有8級以上，今天晚間北台灣、恆春、綠島、蘭嶼還是會有較強陣風，預計到明天上午整體風力才會減弱。

林秉昱表示，根據統計，自2日零時至今天清晨6時30分出現較大累積雨量為新竹縣鳥嘴山561毫米，新北市坪林區446.5毫米，桃園市拉拉山440毫米，宜蘭縣太平山423毫米，台北市陽明山鞍部374.5毫米。1110904