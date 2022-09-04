桃竹新北13村土石流紅色警戒 新竹尖石防大規模崩塌
2022/9/4 08:32
（中央社記者張雄風台北4日電）農委會土石流防災資訊網今天更新警戒區域，新竹縣、桃園市、新北市共4鄉13村達土石流紅色警戒；另外針對新竹縣尖石鄉梅花村發布大規模崩塌紅色警戒。
颱風軒嵐諾影響，行政院農業委員會水土保持局今天持續發布土石流及大規模崩塌警戒區預報。土石流紅色警戒42條，分布於3縣4鄉13村；黃色警戒135條，分布於4縣9鄉53村。另發布大規模崩塌紅色警戒1處，分布1縣1鄉1村；大規模崩塌黃色警戒3處，分布2縣3鄉3村。
農委會指出，42條土石流紅色警戒，分布於新竹縣五峰鄉桃山村，尖石鄉新樂村、錦屏村、秀巒村、梅花村、玉峰村，桃園市復興區三民里、澤仁里、羅浮里、義盛里，新北市坪林區坪林里、大林里、水德里等；另外有1處大規模崩塌紅色警戒，分布於新竹縣尖石鄉梅花村。地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。
另外，135條土石流黃色警戒，分布於新竹縣五峰鄉大隘村、花園村、竹林村，尖石鄉嘉樂村、義興村，苗栗縣南庄鄉獅山村、南富村、西村、南江村、蓬萊村、東河村，泰安鄉八卦村、錦水村、清安村、中興村、士林村、象鼻村、梅園村，桃園市復興區澤仁里、奎輝里、長興里、羅浮里、高義里、三光里、華陵里、義盛里、霞雲里，新北市三峽區弘道里、金圳里、五寮里、插角里、有木里、竹崙里、安坑里、嘉添里，新店區日興里、雙城里、德安里、塗潭里、廣興里、龜山里、屈尺里、粗坑里、雙坑里、員潭里、美潭里、青潭里、中興里，烏來區信賢里、福山里、忠治里，坪林區粗窟里、石嶆里等。
3處大規模崩塌黃色警戒分布於新竹縣五峰鄉大隘村，桃園市復興區華陵里，新竹縣尖石鄉秀巒村等；發布黃色警戒地區，地方政府應進行疏散避難勸告。（編輯：陳仁華）1110904
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