颱風軒嵐諾逼近 3日全台停班停課一覽【不斷更新】
2022/9/2 16:07（9/2 16:17 更新）
颱風軒嵐諾2日逼近台灣，受到外圍環流影響，目前雨量最多在北台灣地區。圖為台北市北投區家長為熟睡的孩童撐傘。中央社記者徐肇昌攝 111年9月2日
（中央社網站）颱風軒嵐諾逼近，中央氣象局預估強度將增大，不排除2日午夜前後發布陸上颱風警報，暴風圈最快3日傍晚觸陸。根據風雨預測，24小時雨量最多的地區是桃園市、新竹縣及宜蘭縣平地。新北市2日已有2所學校宣布停班停課，中央社為讀者不斷更新各縣市停班停課資訊。
全台3日停班停課資訊整理如下：
基隆市：未公布
台北市：未公布
新北市：未公布
桃園市：未公布
新竹市：未公布
新竹縣：未公布
苗栗縣：未公布
台中市：未公布
彰化縣：未公布
雲林縣：未公布
南投縣：未公布
嘉義市：未公布
嘉義縣：未公布
台南市：未公布
高雄市：未公布
屏東縣：未公布
宜蘭縣：未公布
花蓮縣：未公布
台東縣：未公布
澎湖縣：未公布
連江縣：未公布
金門縣：未公布
停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。
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颱風軒嵐諾接近 新北2學校2日中午起停課