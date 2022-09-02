颱風軒嵐諾逼近 3日全台停班停課一覽【不斷更新】

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（中央社網站）颱風軒嵐諾逼近，中央氣象局預估強度將增大，不排除2日午夜前後發布陸上颱風警報，暴風圈最快3日傍晚觸陸。根據風雨預測，24小時雨量最多的地區是桃園市、新竹縣及宜蘭縣平地。新北市2日已有2所學校宣布停班停課，中央社為讀者不斷更新各縣市停班停課資訊。

全台3日停班停課資訊整理如下：

基隆市：未公布

台北市：未公布

新北市：未公布

桃園市：未公布

新竹市：未公布

新竹縣：未公布

苗栗縣：未公布

台中市：未公布

彰化縣：未公布

雲林縣：未公布

南投縣：未公布

嘉義市：未公布

嘉義縣：未公布

台南市：未公布

高雄市：未公布

屏東縣：未公布

宜蘭縣：未公布

花蓮縣：未公布

台東縣：未公布

澎湖縣：未公布

連江縣：未公布

金門縣：未公布

停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。