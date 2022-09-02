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韓媒：颱風軒嵐諾可能6日登陸韓國 恐成韓史最強颱風

2022/9/2 18:12（9/2 18:53 更新）
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韓國氣象廳預測，今年第11號颱風「軒嵐諾」很可能於6日淩晨或清晨從慶尚南道南海岸登陸，預計此次颱風將成為歷史上登陸韓國的最強颱風。（圖取自韓國氣象廳網頁kma.go.kr）
韓國氣象廳預測，今年第11號颱風「軒嵐諾」很可能於6日淩晨或清晨從慶尚南道南海岸登陸，預計此次颱風將成為歷史上登陸韓國的最強颱風。（圖取自韓國氣象廳網頁kma.go.kr）
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（中央社首爾2日綜合外電報導）韓聯社今天報導，韓國氣象廳預測，今年第11號颱風「軒嵐諾」很可能於6日淩晨或清晨從慶尚南道南海岸登陸，預計此次颱風將成為歷史上登陸韓國的最強颱風，並且造成重大損失。

韓聯社報導，按照目前預測，「軒嵐諾」登陸韓國時中心氣壓將為950百帕，中心附近最大風速每秒43公尺，屬於強颱，並且超過1959年和2003年登陸韓國的超強颱風「莎拉」和「鳴蟬」。

據報導，由於登陸內陸的颱風變幻莫測，目前還很難準確預測「軒嵐諾」會在韓國停留多久。但專家預測這次颱風將對韓國全境產生影響，可能造成嚴重災害。

除韓國以外，日本、中國等地氣象部門也認為此次颱風將登陸韓國，只有美國聯合颱風警報中心預測「軒嵐諾」會擦過韓國釜山。（譯者：陳正健）1110902

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