颱風軒嵐諾可能再增強估午夜前後發陸警 北北基宜警戒

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颱風軒嵐諾逼近台灣，預計颱風暴風圈有擴大的趨勢。圖為台北市北投區民眾撐傘遮擋雨勢。中央社記者徐肇昌攝 111年9月2日

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（中央社記者余曉涵台北2日電）颱風軒嵐諾逼近，中央氣象局今天說，預計軒嵐諾暴風圈明天上午8時擴大到280公里，陸上颱風警報應該「逃不掉」，警戒範圍包含雙北、基隆及宜蘭，最快明天傍晚暴風圈觸陸。

根據氣象局最新觀測，颱風軒嵐諾下午2時的中心位置在北緯21.9度，東經125.0度，也就是鵝鑾鼻東方約420公里海面上，以每小時8轉15公里速度，向北北西前進，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162 公里），相當於14級風，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局指出，暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面，對台灣東南部海面、東北部海面、北部海面及巴士海峽構成威脅。

氣象局預測，明天下午2時的中心位置將在北緯23.9度，東經124.6度，也就是台北的東南東方約340公里海面上。

氣象局預報中心課長林秉煜表示，整體來看，颱風軒嵐諾隨著北上環境變好，強度將會再度增強，暴風圈也會隨著擴大，不排除午夜前後發布陸上颱風警報，「陸警應該逃不掉」。

林秉煜說，預計最快明天上午8時暴風圈七級暴風半徑將擴大到280公里，明天傍晚觸陸，警戒範圍包含台北市，新北市、基隆市及宜蘭縣。

林秉煜指出，軒嵐諾預計4日下午2時會增強為強烈颱風，屆時暴風圈的七級暴風半徑將會擴大為300公里。

受到颱風外圍環流影響，今天台北市、新北市、桃園市、新竹縣及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、新竹、苗栗、宜蘭地區及台中山區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲。（編輯：管中維）1110902

颱風軒嵐諾逼近，中央氣象局2日說，不排除午夜前後發布陸上颱風警報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）