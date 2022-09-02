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颱風軒嵐諾3/42
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颱風軒嵐諾暴風圈有擴大趨勢 北部山區總雨量上看700毫米

2022/9/2 22:43（9/2 23:21 更新）
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颱風軒嵐諾2日晚間中心在鵝鑾鼻東方海面，向北移動，對台灣東南部海面、東北部海面、北部海面及巴士海峽構成威脅。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
颱風軒嵐諾2日晚間中心在鵝鑾鼻東方海面，向北移動，對台灣東南部海面、東北部海面、北部海面及巴士海峽構成威脅。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者陳至中台北2日電）中央氣象局2日晚間10時更新今年第11號颱風軒嵐諾雨量預測，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區達400到700毫米。氣象局稍早已對相關區域發布豪雨特報。

豪雨特報指出，受到颱風軒嵐諾及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，2日晚間至3日新北市、桃園市、新竹縣地區及台北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，台北、苗栗、宜蘭地區及台中山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區要慎防淹水。

氣象局晚間8時30分觀測，颱風過去3小時似原地打轉，暴風圈未來有擴大趨勢，預估3日白天開始，全台降雨會更明顯。

氣象局晚間10時公布最新的雨量預估，苗栗以北山區降雨最為明顯，總雨量將達400到700毫米，平地則是150到500毫米。

台中以南山區總雨量80到400毫米，平地50到200毫米。宜蘭、花蓮、台東山區80到400毫米，平地50到400毫米。離島的金門、連江、澎湖等，總雨量預估50到100毫米。

風力預估部分，沿海地區風力較內陸地區為大，新北市東北角及北海岸地區最大陣風可達10到11級。（編輯：謝雅竹）1110902

中央氣象局晚間11時40分說明颱風最新動態。影片來源：CWB氣象局
圖為2日晚間10時30分台灣附近衛星雲圖。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
圖為2日晚間10時30分台灣附近衛星雲圖。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
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