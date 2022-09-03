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颱風軒嵐諾陸警發布 北部至中部山區防豪雨

2022/9/3 07:19（9/3 07:26 更新）
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中央氣象局3日凌晨2時30分發布中度颱風軒嵐諾陸上颱風警報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央氣象局3日凌晨2時30分發布中度颱風軒嵐諾陸上颱風警報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北3日電）中央氣象局今天凌晨2時30分發布中度颱風軒嵐諾陸上颱風警報，預測今天晚上至明天白天是暴風圈離台灣最近的時候；今天北台灣會有持續性降雨，北部、東北部、中部山區也可能會有豪雨出現。

根據氣象局最新颱風警報單，軒嵐諾清晨6時的中心位置在北緯22.8度，東經124.8度，即在鵝鑾鼻的東北東方約410公里海面上，以每小時13轉17公里速度，向北進行。

軒嵐諾中心氣壓約940百帕，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風；瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風；七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局預估，3日晚上至4日白天是暴風圈離台灣最近的時候。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局預估，3日晚上至4日白天是暴風圈離台灣最近的時候。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

氣象局預報員謝佩芸表示，軒嵐諾暴風圈已進入台灣東半部海面，對宜蘭、新北市及基隆將構成威脅，因此發布海上陸上颱風警報；預計此颱風暴風圈未來有擴大趨勢，今天晚上至明天白天是暴風圈離台灣最近的時候。

謝佩芸指出，今天北台灣降雨持續，未來24小時降雨北部山區可能會來到200至400毫米，北部、東北部、中部山區也可能會有豪雨出現，其他地區因颱風環流影響，也容易有瞬間較大雨勢；整體而言，今天降雨的狀況還會比昨天更為增加。

謝佩芸說，由於軒嵐諾外圍環流通過台灣海峽，會有明顯的強陣風，今天台灣西半部、東北部、東部、澎湖、馬祖還是會有9至11級的強陣風，今天晚間颱風北上後會有一些改變，今天入夜後到明天上半天，桃園以北、宜蘭地區風力會明顯增強，蘭嶼今天下半天可能會有10至12級的強陣風。

謝佩芸提醒，今天台灣各沿海風浪都偏大，北部、東半部已觀測到3至4公尺的大浪、西半部也有2至3公尺的大浪。

根據氣象局統計，自2日零時起至3日清晨6時出現較大陣風區域為蘭嶼11級，東吉島、彭佳嶼10級；出現較大累積雨量為台北市陽明山鞍部257.5毫米，新竹縣鳥嘴山226.0毫米，宜蘭縣太平山218.0毫米，新北市火燒寮216.0毫米。（編輯：張曉雯）1110903

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