颱風軒嵐諾外圍環流影響 北北基等9縣市防豪雨大雨
2022/9/3 08:13（9/3 08:43 更新）
中央氣象局3日上午發布豪雨特報，受到颱風軒嵐諾外圍環流影響，台北至台中、宜蘭等9縣市防豪雨、大雨。圖為北市北投區民眾2日撐傘遮擋雨勢。中央社記者徐肇昌攝 111年9月2日
（中央社記者張雄風台北3日電）中央氣象局今天上午發布豪雨特報，受到中度颱風軒嵐諾外圍環流影響，台北至台中、宜蘭等9縣市防豪雨、大雨。
中央氣象局今天發布豪雨特報，第11號颱風軒嵐諾及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣地區及台北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、台北、新竹市、台中、宜蘭地區有局部大雨發生；注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。
豪雨地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣；大雨地區為新竹市、台中市。（編輯：郭諭儒）1110903
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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