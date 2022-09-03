颱風軒嵐諾外圍環流影響 北北基等9縣市防豪雨大雨

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（中央社記者張雄風台北3日電）中央氣象局今天上午發布豪雨特報，受到中度颱風軒嵐諾外圍環流影響，台北至台中、宜蘭等9縣市防豪雨、大雨。

中央氣象局今天發布豪雨特報，第11號颱風軒嵐諾及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣地區及台北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、台北、新竹市、台中、宜蘭地區有局部大雨發生；注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

豪雨地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣；大雨地區為新竹市、台中市。（編輯：郭諭儒）1110903

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）