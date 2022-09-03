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颱風軒嵐諾未來24小時雨量預測 新北桃竹宜蘭最多

2022/9/3 10:09（9/3 10:39 更新）
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氣象局預估，未來24小時颱風軒嵐諾影響平地累積雨量以新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣200至340毫米最多。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局預估，未來24小時颱風軒嵐諾影響平地累積雨量以新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣200至340毫米最多。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北3日電）颱風軒嵐諾影響，氣象局今天預估，未來24小時平地累積雨量以新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣200至340毫米最多；風力部分，本島除花東外平均風力多為5到6級，陣風為8到9級。

根據中央氣象局最新資訊，中颱軒嵐諾上午8時的中心位置在北緯23.0度，東經124.8度，即在鵝鑾鼻的東北東方約420公里海面上，以每小時16公里速度，向北轉北北西進行。

軒嵐諾中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺（約每小時173公里），相當於15級風；瞬間最大陣風每秒58公尺（約每小時209公里），相當於17級風；七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

根據氣象局今天上午最新發布的風雨24小時雨量預測表，平地雨量以新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣200至340毫米最多，其次為基隆市、台北市150至250毫米；苗栗、雲林約50至150毫米，其他地區大多低於80毫米。

山區24小時雨量預測方面，以新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣達300至450毫米最多，其次為台北、台中、宜蘭200至340毫米；南投為150至250毫米；雲林、嘉義縣、花蓮為100至190毫米；高雄、屏東、台東為80至150毫米。

風力部分，氣象局預估自今天中午12時至4日清晨6時，基隆市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣平均風為5到6級，陣風為8到9級。

其中，南投、彰化以南至高雄陣風自今天至明天則由8到9級降為7至8級；台北市平均風則由3到4級升為4至5級，陣風由5到6級升為7至8級。（編輯：郭諭儒）1110903

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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