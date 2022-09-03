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颱風軒嵐諾影響 蘇貞昌：及時解決基隆缺水狀況

2022/9/3 09:54
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（中央社記者劉建邦台北3日電）中度颱風軒嵐諾影響，行政院長蘇貞昌今天表示，這是台灣歷史上最慢發布颱風警報，目前為止有雨無災，謝天謝地，且颱風及時解決基隆地區缺水狀況，並呼籲民眾做好防災準備。

中央氣象局今天凌晨2時30分發布中度颱風軒嵐諾陸上颱風警報，預測今天晚上至明天白天暴風圈離台灣最近。

蘇貞昌今天上午視察中央災害應變中心會前受訪表示，這次颱風是台灣歷史最慢發布颱風警報，到目前為止有雨無災，非常謝天謝地，且颱風及時解決北台灣缺水狀況，尤其是基隆地區缺水問題。

蘇貞昌說，颱風目前仍在變化，尤其晚上可能會再增強，昨天已交代各部會提前做好防颱準備，並呼籲民眾小心謹慎，持續做好防災準備，並隨時因應面對颱風帶來相關變化狀況。

蘇貞昌指出，颱風期間千萬不要去海邊觀浪或赴山區爬山，不要因此增加社會負擔，並呼籲各地方政府應掌握颱風帶來不同情況，並隨時做好因應，中央會持續開會了解各地情形。（編輯：郭諭儒）1110903

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