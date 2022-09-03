鄭明典：颱風軒嵐諾急轉彎、強度變化大 引全球關注[影]

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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象局長鄭明典今天表示，中颱軒嵐諾因急轉彎及強度變化大，成全球氣象迷關注焦點。氣象局表示，昨天到今天軒嵐諾缺乏導引氣流行進緩慢，未來預估有增強趨勢、會持續北上。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，第11號颱風軒嵐諾，巔峰時強度為今年全球之最，強度數次大幅度變化，同時又有著很特殊的急轉彎路徑，是個全球氣象迷關注的天氣系統。

鄭明典說，軒嵐諾現在在台灣旁邊，看到的是眼牆雲系重新環繞的過程。

氣象局預報員謝佩芸今天表示，從昨天到今天是軒嵐諾重組的過程，加上沒有明顯的導引氣流，讓軒嵐諾在台灣東方海面有停滯、龜速前進的現象。

謝佩芸指出，軒嵐諾過去一段時間有增強、且暴風半徑擴大的趨勢；目前預估最接近陸地約是今晚至明天上半天；但因目前仍沒有明顯的導引氣流，今天上半天軒嵐諾行進速度還是十分緩慢，接下來是否有加速機會仍要持續觀察。（編輯：郭諭儒）1110903