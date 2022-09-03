吳德榮：軒嵐諾緩慢增強 3、4日對台影響最明顯

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颱風軒嵐諾來襲，2日新竹縣尖石鄉多處道路出現落石情形，鄉公所人員及員警到場拉起封鎖線，避免發生危險。（尖石鄉公所提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月2日

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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象專家吳德榮今天表示，颱風軒嵐諾向北移動，未來環境有利緩慢增強；今天至明天白天是軒嵐諾影響台灣最明顯的時候，北部、東北部有明顯降雨，中部以北山區防土石流。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，中颱軒嵐諾雖因台灣阻斷部分水氣，但由於颱風向北移動，已脫離被攪翻的冷海水，未來途經的海洋熱含量仍有利颱風緩慢增強。

吳德榮指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預圖」顯示，軒嵐諾偏北而行，經宮古、石垣島附近北上，暴風圈邊緣將掠過東北角，經東海轉東北，通過南韓及對馬海峽一帶。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今天至明天白天，軒嵐諾離台灣最近、影響最鉅；北部、東北部有明顯降雨，將累積可觀的雨量，雖可紓解北台灣缺水，但中部以北山區應慎防坍方、落石、土石流等現象；其他地區受影響雖相對較小，也都是有局部陣雨、偶有較大雨勢的天氣。

吳德榮提醒，今天各地沿海地區、外島、高山皆有強陣風，明天上半天北台灣還有較強西南風；明天下午至晚間、降雨由南而北依序漸緩，仍有局部降雨的機會；今、明各地天氣略轉涼，花東應注意焚風。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，5日軒嵐諾遠離、天氣緩和，仍有局部短暫陣雨；6、7日東北風南下、水氣增多，北部、東北部明顯降雨，其他地區有局部短暫雨，天氣轉涼；8、9日多雲時晴，午後山區及部分平地有局部陣雨，氣溫略升。（編輯：郭諭儒）1110903

中央氣象局3日凌晨2時30分發布中度颱風軒嵐諾陸上颱風警報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）