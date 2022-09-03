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颱風軒嵐諾影響 新北等3縣市土石流黃色警戒

2022/9/3 08:38
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（中央社記者張雄風台北3日電）農委會今天表示，中颱軒嵐諾影響，持續針對新竹、桃園、新北3縣市發布84條土石流黃色警戒；並針對新竹尖石鄉梅花村、秀巒村，桃園市復興區華陵里發布大規模崩塌黃色警戒。

根據行政院農業委員會土石流防災資訊網今天上午表示，持續發布土石流黃色警戒84條，分布於3縣3鄉30村；並發布大規模崩塌黃色警戒3處，分布2縣2鄉3村，地方政府應進行疏散避難勸告。

農委會水土保持局指出，若達紅色警戒，則要強制疏散避難。

84條土石流黃色警戒，分布於新竹縣尖石鄉新樂村、嘉樂村、錦屏村、秀巒村、梅花村、玉峰村、義興村；桃園市復興區三民里、澤仁里、奎輝里、長興里、羅浮里、高義里、三光里、華陵里、義盛里、霞雲里；新北市新店區日興里、雙城里、德安里、塗潭里、廣興里、龜山里、屈尺里、粗坑里、雙坑里、員潭里、美潭里、青潭里、中興里。

3處大規模崩塌黃色警戒，分布於新竹縣尖石鄉梅花村、秀巒村，桃園市復興區華陵里。（編輯：郭諭儒）1110903

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