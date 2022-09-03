颱風軒嵐諾長胖3日晚起最接近陸地 北市午後風力增強

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中度颱風軒嵐諾過去2小時有稍微「增強長胖」，預估3日晚間至4日上半天最接近台灣陸地；北市都會區2日下半天會感受到風力明顯增強。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北3日電）中央氣象局今天持續更新中度颱風軒嵐諾動態，過去2小時有稍微「增強長胖」，預估今晚至明天上半天最接近台灣陸地；今天下半天台北都會區也會感受到風力明顯增強。

根據中央氣象局最新資訊，軒嵐諾上午8時中心位置在北緯23.0度，東經124.8度，即在鵝鑾鼻東北東方約420公里海面上，以每小時16公里速度，向北轉北北西進行。

軒嵐諾中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺（約每小時173公里），相當於15級風；瞬間最大陣風每秒58公尺（約每小時209公里），相當於17級風；七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。

中央氣象局預報員謝佩芸今天表示，軒嵐諾過去2小時略為增強，近中心最大風速由每秒45公尺增強為48公尺，暴風半徑從250公里增至280公里。預估今天降雨會持續、且愈晚愈明顯，北部山區可能達豪、大雨，且累積雨量大，中部山區到南部部分山區也會有較大雨勢，預計明天白天降雨持續，下半天趨緩。

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

影片來源：CWB氣象局

謝佩芸指出，軒嵐諾最接近陸地約是今晚至明天上半天；但因目前沒有明顯的導引氣流，今天上半天軒嵐諾行進速度仍十分緩慢，接下來是否有加速的機會仍要持續觀察。

謝佩芸表示，受到颱風外圍環流影響，西半部、中南部有明顯陣風，今天下半天台北都會區等風力也會明顯增強，午後蘭嶼可能會有10至12級強陣風，入夜後北台灣、恆春半島風力會再明顯增強。

謝佩芸提醒，今明兩天花東地區降雨少，但因偏西南風帶來過山沉降，花東會有焚風現象，需要留意高溫；另外台灣沿海風浪明顯，東半部浪高約3公尺、而富貴角已觀測到4公尺浪高。

根據氣象局統計，自2日零時至3日上午8時出現較大累積雨量為台北市陽明山鞍部260.5毫米，宜蘭縣太平山238.0毫米，新竹縣鳥嘴山231.0毫米，新北市火燒寮223.0毫米，苗栗縣南勢202.0毫米。（編輯：郭諭儒）1110903

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）