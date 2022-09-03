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颱風軒嵐諾暴風圈擴大 3日往返小琉球船班停航

2022/9/3 09:44（9/3 10:46 更新）
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受颱風軒嵐諾外圍環流影響，往返小琉球船班3日停航，原本在東港碼頭等待的旅客只能敗興而歸。中央社記者李卉婷攝 111年9月3日
受颱風軒嵐諾外圍環流影響，往返小琉球船班3日停航，原本在東港碼頭等待的旅客只能敗興而歸。中央社記者李卉婷攝 111年9月3日
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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）受到颱風軒嵐諾外圍環流影響，往返小琉球船班因海象差，航運公司陸續宣布今天停航，原本在東港碼頭等待的旅客有些選擇到東港大啖海鮮，部分則是敗興而歸。

軒嵐諾外圍環流從昨天起影響台灣，海面風浪逐漸增強，主要營運往返屏東離島小琉球的泰富航運、東琉線聯營處、藍白航運、大福航運及琉興公司等5家航運公司，部分航運公司在上午行駛首班船，因海象差，陸續宣布今天全日停航。

今天搭乘首班船從小琉球往東港的陳姓民眾向中央社記者表示，清晨小琉球就陰雨綿綿，海面就有滔滔白浪，因有要事在身，不得不前往本島一趟，只好硬著頭皮搭上船，沒想到大浪一拍，竟高於船身，搭得心慌，幸好最後順利抵達東港碼頭。

因部分航運公司上午才宣布停航，有旅客一早就拉著行李在碼頭，從高雄出發的李姓遊客說，原與家人規劃3天2夜離島旅遊，因為颱風天沒船可搭打亂行程，還好住得不遠，準備吃完東港海鮮後，就返家休息。

從台南要前往小琉球的林姓旅客則說，這趟琉球行真是一波三折，原訂的日期因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而延期到今天出發，沒想到又被颱風攪局，真的掃興。（編輯：郭諭儒）1110903

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