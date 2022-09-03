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颱風軒嵐諾3/52
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北市下午2時起關閉水門 紅黃線及82校可停車

2022/9/3 10:23（9/3 10:49 更新）
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台北市政府宣布，3日下午2時起關閉全市河川沿線疏散門及越堤坡道。圖為台北市北投區民眾撐傘遮擋雨勢。中央社記者徐肇昌攝 111年9月2日
台北市政府宣布，3日下午2時起關閉全市河川沿線疏散門及越堤坡道。圖為台北市北投區民眾撐傘遮擋雨勢。中央社記者徐肇昌攝 111年9月2日
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（中央社記者陳怡璇台北3日電）台北市政府宣布，因颱風軒嵐諾來襲，今天下午2時起關閉全市河川沿線疏散門及越堤坡道，並開放8公尺以上道路紅黃線停車，教育局也開放82校給民眾停車。

台北市工務局水利工程處表示，颱風軒嵐諾將影響北台灣地區，且上游水庫可能放水，將造成河川水位上漲，下午2時起關閉全市河川沿線疏散門及越堤坡道，並拖吊未駛離河川區的車輛，下午4時將疏散門全部關閉，請車主盡速將車輛駛離河川區，違規者將依車型大小處新台幣1800至4800元罰鍰，經拖吊的車輛另需繳納移置費及保管費。

此外，交通局表示，因應疏散門關閉，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，中午12時起開放全市8公尺以上道路紅黃線停車；教育局也宣布開放82校給民眾停車，如果明天正常上班上課，車主需於上午8時前把車開走，避免影響學校活動。（編輯：張芷瑄）1110903

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