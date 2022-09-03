颱風軒嵐諾逼近 新北堤外便道、水門傍晚5時關閉

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市府今天表示，颱風「軒嵐諾」來勢洶洶，今天下午1時起堤外停車場管制車輛只出不進、開放水門周邊紅黃線有條件停車、路邊暫停收費，傍晚5時關閉水門、堤外便道。

新北市政府指出，中央氣象局3日凌晨2時30分發布颱風「軒嵐諾」陸上颱風警報，新北市災害緊急應變中心提升一級開設，各區公所也同步開設。

新北市長侯友宜上午主持應變會議表示，已經公告颱風「軒嵐諾」海上、陸上警報管制區，呼籲民眾颱風期間減少外出，並禁止海上活動，避免前往海邊觀浪，以免發生危險。

新北市消防局指出，上午7時13分據報，淡水區紅樹林路有路樹倒塌，共占2線車道，現場無人受傷，經前往處理，狀況已排除。

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新北市觀光旅遊局表示，十分瀑布公園3日停止入園，碧潭水上腳踏車、深澳鐵道自行車、猴硐煤礦博物園區、十分遊客中心都暫停服務。

新北市府指出，瑞芳、平溪、雙溪及貢寮區今天停收垃圾1天。當地自2日晚間10時起，寬度10公尺以上道路紅黃線開放停車、路邊暫停收費。但不包括橋梁、河濱道路及堤外道路的紅、黃線，禁止併排停車，不得妨礙救災車輛通行，建議車主停放車輛時，務必留下聯絡電話以利聯繫。（編輯：戴光育）1110903