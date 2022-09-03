軒嵐諾高雄颳強風吹落廣告帆布 路樹傾倒壓4車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市鼓山警分局內惟派出所3日上午獲報，有路樹疑不堪強風吹襲傾倒，壓到一旁4輛自小客車，幸無人員受傷。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄3日電）颱風軒嵐諾影響，高雄市今天上午颳強風，造成鼓山區、新興區路樹傾倒，其中鼓山倒樹壓到一旁停放4輛轎車，幸無人員受傷，而三民區一處廣告帆布也遭吹落。

高雄市政府警察局新興分局上午7時獲報，六合、忠孝路口有路樹傾倒，緊急派巡邏警組前往，幸未發現有人車受損傷，現場3名員警在熱心民眾幫忙下，將路樹移到路旁，並通知高市府工務局養護工程處清理回收。

鼓山分局內惟派出所上午8時29分也獲報，有路樹疑因強風吹襲傾倒，壓到一旁4輛轎車，緊急通知車主及工務局等相關單位到場處理。

此外，有員警上午巡邏時，發現建國三路與中山一路口有廣告帆布遭吹毀，影響交通。警方立即收齊帆布、在牆角綁緊，聯繫不動產等單位處理。（編輯：李明宗）1110903

高雄市新興警分局3日上午獲報，六合、忠孝路口有路樹傾倒，現場3名員警在熱心民眾幫忙下，將路樹移到路旁，並通知高雄市政府工務局養護工程處清理回收。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月3日