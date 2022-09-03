更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動
生活

不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動

會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看
生活

會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus
科技

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
颱風軒嵐諾
新聞專題
颱風軒嵐諾7/59
首頁 / 地方

軒嵐諾高雄颳強風吹落廣告帆布 路樹傾倒壓4車

2022/9/3 11:18（9/3 11:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市鼓山警分局內惟派出所3日上午獲報，有路樹疑不堪強風吹襲傾倒，壓到一旁4輛自小客車，幸無人員受傷。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月3日
高雄市鼓山警分局內惟派出所3日上午獲報，有路樹疑不堪強風吹襲傾倒，壓到一旁4輛自小客車，幸無人員受傷。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄3日電）颱風軒嵐諾影響，高雄市今天上午颳強風，造成鼓山區、新興區路樹傾倒，其中鼓山倒樹壓到一旁停放4輛轎車，幸無人員受傷，而三民區一處廣告帆布也遭吹落。

高雄市政府警察局新興分局上午7時獲報，六合、忠孝路口有路樹傾倒，緊急派巡邏警組前往，幸未發現有人車受損傷，現場3名員警在熱心民眾幫忙下，將路樹移到路旁，並通知高市府工務局養護工程處清理回收。

鼓山分局內惟派出所上午8時29分也獲報，有路樹疑因強風吹襲傾倒，壓到一旁4輛轎車，緊急通知車主及工務局等相關單位到場處理。

此外，有員警上午巡邏時，發現建國三路與中山一路口有廣告帆布遭吹毀，影響交通。警方立即收齊帆布、在牆角綁緊，聯繫不動產等單位處理。（編輯：李明宗）1110903

高雄市新興警分局3日上午獲報，六合、忠孝路口有路樹傾倒，現場3名員警在熱心民眾幫忙下，將路樹移到路旁，並通知高雄市政府工務局養護工程處清理回收。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月3日
高雄市新興警分局3日上午獲報，六合、忠孝路口有路樹傾倒，現場3名員警在熱心民眾幫忙下，將路樹移到路旁，並通知高雄市政府工務局養護工程處清理回收。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月3日
颱風軒嵐諾影響，高雄市警方3日上午在三民區巡邏時，發現建國三路與中山一路口有廣告帆布遭強風吹毀，影響交通，立即將帆布收齊、在牆角綁緊，並聯繫不動產等單位前來處理。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月3日
颱風軒嵐諾影響，高雄市警方3日上午在三民區巡邏時，發現建國三路與中山一路口有廣告帆布遭強風吹毀，影響交通，立即將帆布收齊、在牆角綁緊，並聯繫不動產等單位前來處理。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月3日
颱風軒嵐諾
颱風軒嵐諾未來24小時雨量預測 新北桃竹宜蘭最多 颱風軒嵐諾影響 蘇貞昌：及時解決基隆缺水狀況
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
颱風逼近 蘇貞昌：防山區出現孤村可先提供物資