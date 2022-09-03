颱風軒嵐諾逼近 海空交通影響多
2022/9/3 11:42
（中央社記者沈佩瑤台北3日電）颱風軒嵐諾逼近，海空交通也受到影響，今天截至目前航空航班取消8架次，海運航班有106航次停航。
根據中央氣象局最新資訊，軒嵐諾今天上午8時中心位置在北緯23.0度，東經124.8度，即在鵝鑾鼻東北東方約420公里海面上，以每小時16公里速度，向北轉北北西進行，近中心最大風速每秒48公尺（約每小時173公里），七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。
颱風也影響海空運輸，根據交通部民航局統計，截至上午10時為止，國內線取消2架次，國際暨兩岸航線取消6架次。
海運部分，共有12航線，總計106航次停航，包含基隆-馬祖全部停航（2航次）、台北-馬祖全部停航（1航次）、南竿-東引全部停航（1航次）、布袋-馬公全部停航（11航次）、東港-小琉球部分停航（開航4航次，停航46航次）。
台南將軍漁港-澎湖東吉漁港全部停航（2航次）、鹽埔-小琉球、部分停航（開航2航次，停航10航次）、大鵬灣-小琉球全部停航（2航次）、綠島-蘭嶼全部停航（1航次）、富岡-綠島全部停航（14航次）、富岡-蘭嶼全部停航（8航次）、後壁湖-蘭嶼全部停航（8航次）。
航港局呼籲，颱風期間，民眾不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。（編輯：張芷瑄）1110903
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