更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動
生活

不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動

會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看
生活

會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus
科技

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
颱風軒嵐諾
新聞專題
颱風軒嵐諾5/59
首頁 / 生活

颱風軒嵐諾逼近 海空交通影響多

2022/9/3 11:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北3日電）颱風軒嵐諾逼近，海空交通也受到影響，今天截至目前航空航班取消8架次，海運航班有106航次停航。

根據中央氣象局最新資訊，軒嵐諾今天上午8時中心位置在北緯23.0度，東經124.8度，即在鵝鑾鼻東北東方約420公里海面上，以每小時16公里速度，向北轉北北西進行，近中心最大風速每秒48公尺（約每小時173公里），七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。

颱風也影響海空運輸，根據交通部民航局統計，截至上午10時為止，國內線取消2架次，國際暨兩岸航線取消6架次。

海運部分，共有12航線，總計106航次停航，包含基隆-馬祖全部停航（2航次）、台北-馬祖全部停航（1航次）、南竿-東引全部停航（1航次）、布袋-馬公全部停航（11航次）、東港-小琉球部分停航（開航4航次，停航46航次）。

台南將軍漁港-澎湖東吉漁港全部停航（2航次）、鹽埔-小琉球、部分停航（開航2航次，停航10航次）、大鵬灣-小琉球全部停航（2航次）、綠島-蘭嶼全部停航（1航次）、富岡-綠島全部停航（14航次）、富岡-蘭嶼全部停航（8航次）、後壁湖-蘭嶼全部停航（8航次）。

航港局呼籲，颱風期間，民眾不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。（編輯：張芷瑄）1110903

軒嵐諾
颱風軒嵐諾暴風圈擴大 3日往返小琉球船班停航 鄭明典：颱風軒嵐諾急轉彎、強度變化大 引全球關注[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
颱風軒嵐諾直撲日本石垣、宮古島 2市籲居民避難