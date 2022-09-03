墾丁海象差插紅旗警示 海巡勸離衝浪客
2022/9/3 12:01
（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）颱風軒嵐諾外圍環流影響台灣，墾丁海域因為浪高，沙灘插紅旗警示，今天上午海巡與墾管處海岸巡邏員發現有數名民眾下水衝浪，派員勸離。
軒嵐諾暴風半徑逐漸增大，外圍環流開始影響台灣，墾丁地區上午出現間歇性雨勢，海面掀起超過2公尺高的大浪，水上業者淨空沙灘防颱，墾丁國家公園管理處在沙灘插紅旗、拉封鎖線示警，並派員巡邏。
墾管處副處長許書國告訴中央社記者，中央氣象局已發布海上、陸上颱風警報，尤其預測恆春半島海域有長浪發生機率，應避免從事海濱活動。派員實際觀察，今天風浪逐漸增強，已在各沙灘均插紅旗及封鎖線警戒，禁止從事各項水域活動，呼籲遊客配合管制措施，維護自身安全。
海巡署南部分署第六岸巡隊今天發布新聞稿表示，受到颱風軒嵐諾影響，滿州鄉漁村公園激起風浪，墾丁國家公園管理處已插起示警紅旗及拉設封鎖線禁止遊客進入，今早仍發現數名民眾下海衝浪，因屏東地區未納入陸上颱風警示區域，與墾管處海岸巡邏員持續勸導。（編輯：郭諭儒）1110903
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