更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動
生活

不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動

會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看
生活

會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus
科技

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
颱風軒嵐諾
新聞專題
颱風軒嵐諾4/59
首頁 / 生活

墾丁海象差插紅旗警示 海巡勸離衝浪客

2022/9/3 12:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）颱風軒嵐諾外圍環流影響台灣，墾丁海域因為浪高，沙灘插紅旗警示，今天上午海巡與墾管處海岸巡邏員發現有數名民眾下水衝浪，派員勸離。

軒嵐諾暴風半徑逐漸增大，外圍環流開始影響台灣，墾丁地區上午出現間歇性雨勢，海面掀起超過2公尺高的大浪，水上業者淨空沙灘防颱，墾丁國家公園管理處在沙灘插紅旗、拉封鎖線示警，並派員巡邏。

墾管處副處長許書國告訴中央社記者，中央氣象局已發布海上、陸上颱風警報，尤其預測恆春半島海域有長浪發生機率，應避免從事海濱活動。派員實際觀察，今天風浪逐漸增強，已在各沙灘均插紅旗及封鎖線警戒，禁止從事各項水域活動，呼籲遊客配合管制措施，維護自身安全。

海巡署南部分署第六岸巡隊今天發布新聞稿表示，受到颱風軒嵐諾影響，滿州鄉漁村公園激起風浪，墾丁國家公園管理處已插起示警紅旗及拉設封鎖線禁止遊客進入，今早仍發現數名民眾下海衝浪，因屏東地區未納入陸上颱風警示區域，與墾管處海岸巡邏員持續勸導。（編輯：郭諭儒）1110903

軒嵐諾
颱風軒嵐諾逼近 高鐵3日全線正常營運 颱風軒嵐諾逼近 海空交通影響多
許書國
海漂垃圾清潔不易 9月墾丁淨灘一起來
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
颱風軒嵐諾逼近 海空交通影響多