颱風軒嵐諾逼近 高鐵3日全線正常營運

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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）颱風軒嵐諾逼近，台灣高鐵透過新聞稿表示，依最新氣象資訊研判，今天全線可正常營運，部分路段如果風速、雨量過大，將採行車速限，提醒民眾隨時留意高鐵網站資訊。

台灣高速鐵路股份有限公司表示，颱風期間為確保運行安全，部分路段如果風速、雨量過大，達運轉限制標準，列車將採行車速限；惟屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

高鐵說，自發布海上颱風警報日到解除海上颱風警報日止，如果列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內持未經使用車票到高鐵各車站退票，免收手續費。

高鐵表示，各車站、基地、維修單位及全線保全已完成相關防颱作業，加強巡檢頻率、定時回報，確保營運及旅客安全，並將依颱風影響狀況，隨時與交通部、交通部鐵道局保持密切聯繫。

高鐵說，民眾如果需查詢高鐵營運服務相關資訊，可透過台灣高鐵企業網站、高鐵App了解。

此外，高鐵呼籲鄰近高鐵沿線民眾務必加強固定大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球及廣告物等物件，否則一旦遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內而纏繞架空電車線，除損毀高鐵資產設備，也將嚴重影響行車安全，更有觸法之虞，切勿掉以輕心。

交通部中央氣象局最新觀測，軒嵐諾過去2小時有稍微「增強長胖」，預估晚間到明天上半天最接近台灣陸地，今天下半天台北都會區也會感受風力明顯增強。（編輯：李明宗）1110903