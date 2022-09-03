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颱風軒嵐諾直撲日本石垣、宮古島 2市籲居民避難

2022/9/3 11:26（9/3 12:23 更新）
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圖為日本沖繩縣那霸市民眾3日在風雨中勉強撐傘行進。（共同社）
圖為日本沖繩縣那霸市民眾3日在風雨中勉強撐傘行進。（共同社）
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（中央社東京3日綜合外電報導）今年第11號颱風軒嵐諾正朝日本先島群島逼近，為防止可能發生的災情，首當其衝的沖繩縣宮古島市與石垣市，已針對轄內全數逾10萬居民發布避難指示，呼籲民眾前往避難。

日本朝日新聞報導，軒嵐諾今天上午以緩慢速度朝石垣島行進，預測今天入夜後到9月4日凌晨將相當接近日本先島群島。由於軒嵐諾風勢猛烈，部分民宅可能因強風倒塌。

日本放送協會（NHK）報導，宮古島市政府今天上午10時10分，針對全市2萬9295家戶共5萬5541人發出相當於次高等級的「避難指示」，呼籲民眾遠離危險場所前往避難。

石垣市政府今天上午10時25分也針對全市2萬5642家戶共4萬9651人發布避難指示，呼籲所有民眾遠離危險場所前往避難。

讀賣新聞報導，日本氣象廳表示，今天下午到9月4日上午這段時間，沖繩地方可能出現短時間強降雨的「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠）。

TBS電視台報導，軒嵐諾今天有直撲先島群島可能，且目前遠離颱風的日本本州島附近，局部地區也可能持續降下大雨。

（圖取自日本氣象廳網頁data.jma.go.jp）
（圖取自日本氣象廳網頁data.jma.go.jp）

本州島附近目前有秋雨鋒面滯留，由於颱風帶來的暖濕空氣流入，造成鋒面所在地附近大氣狀態十分不穩定，這種情況預料今天也將持續。

氣象廳今天上午10時觀測，軒嵐諾中心位置在石垣島南南東方約150公里海面上，以緩慢速度朝北行進，目前中心氣壓955百帕、近中心最大風速每秒40公尺、最大瞬間風速每秒60公尺，強度屬氣象廳定義的「強烈颱風」。

根據預測，軒嵐諾到今天晚間9時，強度將再度增強為「非常強烈颱風」，並可能維持到9月5日，之後在9月6日減弱為「強烈颱風」。

預料軒嵐諾9月4日白天將再度接近沖繩本島，最快6日接近九州地方。由於軒嵐諾行進速度緩慢，加上秋雨鋒面滯留，日本多數地區天氣不穩定的情況可能拉長。

根據日本氣象廳分類，颱風可依強度及規模進行區分。依強度來看，最大風速在每秒33公尺以上、未滿44公尺，屬於「強烈颱風」；每秒44公尺以上、未滿54公尺，屬於「非常強烈颱風」；每秒54公尺以上，就稱為「猛烈颱風」。

依規模來看，風速每秒15公尺以上暴風半徑範圍在500公里以上、未滿800公里，稱為大型颱風；暴風半徑範圍超過800公里以上，就稱為超大型颱風。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110903

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