颱風逼近 蘇貞昌：防山區出現孤村可先提供物資
（中央社記者劉建邦台北3日電）颱風「軒嵐諾」逼近，行政院長蘇貞昌今天視察中央災害應變中心指出，注意山區土石流及重要道路邊坡等狀況，颱風期間恐導致部分山區形成孤村等地點，可適時預先提供物資。
中央氣象局今天凌晨2時30分發布颱風「軒嵐諾」陸上颱風警報，預測今天晚上至明天白天是暴風圈離台灣最近的時候。
蘇貞昌今天上午赴中央災害應變中心視察，聆聽各部會報告後表示，颱風在晚間可能會持續增強，讓山區雨量增加，可預先撤離住山區民眾，並注意土石流狀況及掌握可能會發生土石流河川上游地點，不要疏忽或未警戒。
蘇貞昌指出，針對鐵路、重要道路邊坡及市區地下道，應嚴防強降雨可能發生淹水或坍塌等狀況，相關單位雖已建立預警制度，但仍要防範可能發生意外，持續提高警覺。
蘇貞昌表示，過去颱風期間有不顧自身安危的民眾赴山上或海邊，因防災機制行之有年，且政府會提前呼籲、宣導，若颱風期間仍前往爬山、觀浪，發生問題時卻稱不知情，這是推卸責任，相關單位後續應研議追究責任、求償。
他說，學校已開學，要持續注意颱風是否影響校園及師生安全，並掌握菜價、物價狀況，因中秋節將屆，相關單位可視狀況釋出蔬菜等物資，並防範是否有哄抬價格情形。
蘇貞昌指出，針對颱風期間恐導致部分山區可能形成孤村等地點，可適時預先提供物資。這次是歷史上最慢發布颱風警報，上午雖有雨無災，相關單位仍要注意後續災情。
中央災害應變中心報告指出，截至上午6時止，有1724人在山區，皆已聯繫，其中就地避難共266人。坡地易致災地區包含宜蘭縣、基隆市、新竹縣、苗栗縣等山區，平地可能易淹水地區，包含基隆市仁愛區、台北市士林區及北投區、宜蘭縣、新北市、桃園市等處。
截至上午7時，土石流黃色警戒共84條，包含桃園市、新竹縣、新北市。（編輯：戴光育）1110903
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