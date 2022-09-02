颱風軒嵐諾逼近 海空交通影響多
（中央社記者余曉涵台北2日電）颱風軒嵐諾靠近，海空交通也受到影響，今天航空航班取消31架次，海運航班71航次停航。
根據中央氣象局最新觀測，颱風軒嵐諾下午5時的中心位置在北緯22.1度，東經124.9度，也就是鵝鑾鼻東方約410公里海面上，以每小時7轉15公里速度，向北前進，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。
颱風軒嵐諾逼近，也影響海空運輸，根據交通部民航局統計，截至下午6時，國內線取消30架次，國際暨兩岸航線取消1架次。
海運部分，共有13航線，總計71航次停航，包含基隆-馬祖全部停航（2航次）；南竿-東引全部停航（1航次）；高雄-馬公全部停航（1航次）；布袋-馬公全部停航（11航次）；布袋-龍門尖山全部停航（7航次）；東港-小琉球部分停航（開航42航次，停航8航次）
台南將軍漁港-澎湖東吉漁港全部停航（2航次）；鹽埔-小琉球部分停航（開航1航次，停航6航次）；大鵬灣-小琉球全部停航（2航次）；綠島-蘭嶼全部停航（2航次）；富岡-綠島全部停航（13航次）；富岡-蘭嶼全部停航（8航次）；後壁湖-蘭嶼全部停航（8航次）。
航港局指出，預估明天共有10航線，計63航次停航，包含基隆-馬祖全部停航（2航次）；南竿-東引全部停航（1航次）；布袋-馬公全部停航（11航次）；東港-小琉球部分停航（開航36航次，停航14航次）；台南將軍漁港-澎湖東吉漁港全部停航（2航次）。
大鵬灣-小琉球全部停航（2航次）；綠島-蘭嶼全部停航（1航次）；富岡-綠島全部停航（14航次）；富岡-蘭嶼全部停航（8航次）；後壁湖-蘭嶼全部停航（8航次）。（編輯：謝雅竹）1110902
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