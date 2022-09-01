水情拉警報 台電7月慣常水力發電創今年單月次低

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根據台電統計，7月的慣常水力發電僅剩3.4億度，只高於1月的2.2億度，寫下今年單月次低。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北1日電）近期基隆水情拉警報，今年更創下颱風最晚發布警報紀錄，連帶影響台電水力發電；根據台電統計，7月的慣常水力發電僅剩3.4億度，不僅較6月大減逾一半，也只高於今年1月的2.2億度，寫下今年單月次低。

台灣去年遭逢百年大旱，所幸下半年開始水情轉佳，根據台電統計，去年全台慣常與抽蓄水力發電合計達58.8億度，是近十年來第2高。

台電先前曾預估，今年水力發電有望突破2016年歷史新高的65億度，未料近期基隆水情轉趨緊張，水利署日前宣布，3日起基隆（含新北市汐止區）從綠燈改為減壓供水的黃燈，自夜間11時至凌晨5時減壓供水，連帶影響台電慣常水力的調度。

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大甲溪流域是台灣慣常水力主力，根據水利署資料，目前上游德基水庫蓄水率仍有88%，台電持續配合水利署調度，適度放水給下游民生、農業灌溉使用。

台電指出，相較於抽蓄水力發電穩定，慣常水力發電與水情高度連結；根據統計，今年上半年慣常水力發出34億度、抽蓄水力則約17億度，加總已達51億度，幾乎逼近去年的9成，但下半年水情仍充滿變數，不能輕忽，尤其隨著再生能源比重越來越高，夜尖峰更需仰賴水力機組調度支援。（編輯：趙蔚蘭）1110901