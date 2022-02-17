台水布局綠能 南化淨水場小水力發電預計114年商轉

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（中央社記者曾智怡台北17日電）台水公司今天表示，為提升再生能源發電量占比，積極布局小水力案場，並廣邀民間企業參與，其中南化淨水場小水力發電設備已建置完成，並在2月7日完成招租簽約，預計114年運轉發電。

為響應政府2025年達成「非核家園」政策，提升再生能源發電量占比，台水今天透過新聞稿表示，積極盤點南化、利嘉、鯉魚潭、沙鹿等4個具有發展潛力的案場，並廣邀民間企業參與，利用水頭落差產生位能發電，其中以南化小水力案最具有指標性。

台水指出，南化小水力案於105年9月規劃完成，利用南化水庫到南化淨水場剩餘水頭進行發電，但當時「再生能源發展條例」並未納入管流式小水力，以至於推動時一度停擺。

立法院於108年通過修正「再生能源發展條例」，將「管流式小水力」納入開發範圍，讓小型化、社區型發電規模有開發法源依據，得以繼續推動。

台水表示，在發展零廢棄物、零碳排放小水力發電之下，仍需確保水質安全，因此採無油、無污染且通過環保認證水輪機組發電。

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另外，為確保大台南地區用水無虞及南科兆元產值，降低供水風險，將在113年底完成原水備援管段或「曾文南化聯通管工程計畫」通水後，才進行運轉發電。

台水表示，南化小水力案已於111年2月7日完成招租簽約，預計114年運轉發電；若以40年計算，總發電量約3.3億度，依能源局每度電排放0.509公斤碳排放係數換算，可減少約16萬8634公噸碳排放量，相當建置534座大安森林公園造林效益。（編輯：張均懋）1110217