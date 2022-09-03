颱風軒嵐諾逼近帶來充沛雨量 水公司：基隆旱象解除

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颱風軒嵐諾逼近為台灣帶來充沛雨量，台水公司3日表示，基隆旱象已有緩解，新山水庫已不需支援新山淨水廠用水，目前水庫蓄水量雖僅31.68%，但已陸續將多餘水量抽回以供日後使用。中央社記者王朝鈺攝 111年9月3日

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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）颱風軒嵐諾逼近為台灣帶來充沛雨量，缺水的基隆市天降甘霖，台灣自來水公司今天表示，基隆旱象已獲得解除。

台灣自來水公司第1區管理處操作課課長莊志勤，今天下午接受中央社記者電訪表示，這波旱象使得基隆市中正、信義區高地供水不足，因颱風逼近帶來豐沛水源，供水已恢復正常，台水公司、民間和國軍支援的水車已全數撤退，55處取水站也將陸續撤回。

莊志勤說，台水公司在雙溪溪深潭引流因颱風來襲，擔心設備受損已撤除，至於開鑿深井仍繼續作業，可作為日後缺水時備用，此外，貢寮堰原本沒水可抽，如今已滿水位還有溢流，基隆市中正區和信義區高地供水已獲得解決，基隆旱象已解除。

莊志勤表示，新山淨水廠水源大都抽取基隆河河水，受到這波乾旱影響，基隆河河水不夠，改由新山水庫補充不足水量，目前新山水庫已不需支援新山淨水廠用水。雖新山水庫目前蓄水量僅31.68%，但台水公司已陸續將多餘的水量抽回新山水庫供日後使用，且東北季風盛行季節即將到來，基隆雨季逐漸開始，水公司會利用這段期間將水庫水量補滿。

圖為3日北部主要水庫蓄水情形。（圖取自經濟部水利署防災資訊網網頁fhy.wra.gov.tw）

基隆市長林右昌在臉書（Facebook）表示，新山水庫屬「離槽式水庫」，集水區很小，因此不會像「在槽式水庫」，例如翡翠水庫、石門水庫在大雨後水位陡升，而新山水庫主要的進水，是從基隆河八堵抽水站抽水進水庫儲存，所以，要對基隆市用水有助益，雨水就要下在基隆河八堵以上地區才有用。

林右昌說，經台水公司反覆調整測試，目前從八堵抽水站每日已可抽水達21萬噸，其中13萬噸直接進入新山淨水廠，淨水後供應市民使用，另外8萬噸則進入新山水庫儲存。

林右昌表示，由於此次颱風為基隆河中上游帶來豐沛雨量，河川旱象已消除。依水利氣象單位的經驗，時值已進入季節改變，雨天將會不斷，持續抽水進水庫時間應可到明年。簡單來說，天降甘霖，基隆缺水情形，將會逐步解除警報。（編輯：張銘坤）1110903

颱風軒嵐諾帶雨挹注全台水庫逾1.2億噸 基隆水情緩解

（中央社記者曾智怡台北3日電）軒嵐諾颱風逼近，為苗栗以北帶來顯著雨量，經濟部水利署表示，翡翠、石門水庫都有所蓄升，新山水庫蓄水率也漸漸止跌，預估近日降雨將為全台水庫帶來1億2430萬噸水，相當於一座日月潭水庫庫容。

颱風軒嵐諾海上陸上警報發布，外圍環流持續為北台灣帶來降雨，水利署副署長王藝峰告訴中央社記者，颱風主要為苗栗以北帶來顯著降雨，自1日上午7時至今天下午3時止，預估將為各水庫帶來共1億2430萬噸水挹注，相當於一座日月潭水庫庫容。

王藝峰補充，水會在未來幾天陸續流進水庫，特別是翡翠水庫蓄水率已攀至61%、石門水庫蓄水率也來到86.9%，新山水庫蓄水率也慢慢止跌回升；整體降雨挹注程度比預期中來得好一些，「當然還是希望能夠更多」。

基隆（含新北市汐止區）3日起水情燈號轉為黃燈，實施夜間減壓供水，針對何時有機會調整燈號措施，王藝峰表示，需待新山水庫蓄水量真的上升，並衡量中央氣象局對未來一個月降雨預測，才能進行後續評估，同時也要密切關注颱風過後，北部地區是否如期下冬雨。

根據水利署截至下午3時資料，北部主要水庫部分，新山水庫蓄水率32.2%，翡翠水庫蓄水率61.5%，石門水庫蓄水率86.9%，寶山寶二水庫蓄水率99.9%；中部永和山、明德、日月潭水庫蓄水率皆逾9成，德基水庫蓄水率則是88.9%。

南部水庫蓄水率普遍都有6成到9成，僅曾文加烏山頭水庫蓄水率為51.4%，王藝峰表示，曾文水庫蓄水量目前約3億噸，確實較往年稍少，但不影響二期稻作供水與台南地區用水。

此外，目前放水中水庫包含石門水庫、直潭壩、明德水庫、湖山水庫、鏡面水庫、鹽水埤水庫，水利署提醒，當發布水庫放流警戒，請下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免發生危險。（編輯：張均懋）1110903