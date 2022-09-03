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石門水庫快滿了 調節性放水即時影像看這裡

2022/9/3 15:57（9/3 16:36 更新）
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受到颱風軒嵐諾影響，石門水庫蓄水率由74.5%上升至87.2%，下午進行調節性放水。（北水局提供）中央社記者葉臻傳真 111年9月3日
受到颱風軒嵐諾影響，石門水庫蓄水率由74.5%上升至87.2%，下午進行調節性放水。（北水局提供）中央社記者葉臻傳真 111年9月3日
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（中央社記者葉臻桃園3日電）颱風軒嵐諾來襲，北水局今天表示，石門水庫蓄水率由74.5%上升至87.2%，距滿水位僅剩3.3公尺，今天下午3時起採雙機滿載發電及開啟永久河道放水路操作，進行調節性放水。

經濟部水利署北區水資源局今天發布新聞稿表示，石門水庫集水區至今降雨已達186毫米，截至今天下午2時，水位已上升至241.7公尺，距滿水位245公尺僅3.3公尺，蓄水量約1.78億立方公尺，蓄洪空間只剩約2700萬立方公尺。

北水局表示，依中央氣象局預估，24小時集水區降雨將超過300毫米，推估此降雨入流水庫水量將超過1億立方公尺，有必要進行調節性放水因應。

北水局表示，已成立緊急應變小組一級開設，隨時掌握颱風動態，並依水庫入流進行洩洪操作，同時呼籲民眾切勿進入水庫下游河道，以免造成人身安全危害。（編輯：張銘坤）1110903

影片來源：桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel
颱風軒嵐諾帶來強降雨，經濟部水利署北區水資源局3日表示，石門水庫集水區至今降雨已達186毫米。（北水局提供）中央社記者葉臻傳真 111年9月3日
颱風軒嵐諾帶來強降雨，經濟部水利署北區水資源局3日表示，石門水庫集水區至今降雨已達186毫米。（北水局提供）中央社記者葉臻傳真 111年9月3日
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