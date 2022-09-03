颱風軒嵐諾逼近 暴風圈最快晚間8時前觸陸

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（中央社記者余曉涵台北3日電）颱風軒嵐諾靠近，中央氣象局說，軒嵐諾已經離台灣很近，最快今天晚間8時前暴風圈就會觸陸，降雨一直到明天上半天都會比較明顯，明天下半天後才會趨緩。

根據中央氣象局最新觀測，中度颱風軒嵐諾下午5時的中心位置在北緯24.0度，東經124.8度，也就是台北東南東方約350公里海面上，以每小時15公里速度，向北前進，近中心最大風速每秒48公尺（約每小時162公里），相當於14 級風，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局指出，根據最新資料顯示，軒嵐諾中心目前在台北東南東方海面，向北北西轉北移動，其暴風圈已進入台灣東半部及北部近海，對宜蘭、新北及基隆將構成威脅，預計此颱風暴風圈未來仍有擴大趨勢，強度也有增強趨勢。

氣象局預報員謝佩芸說，今天上午的降雨區域集中在中部以北的沿海地區，中午過後降雨則是集中在北部跟中部山區，而花東在軒嵐諾的背風側，因此反而降雨少溫度高，明天也要留意焚風發生機率。

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

影片來源：CWB氣象局

謝佩芸指出，預計今天晚間到明天上半天是軒嵐諾最靠近台灣的時候，軒嵐諾的暴風圈在今天晚間8時前就有機會碰觸陸地，一直到明天上半天降雨都會比較明顯，要到下半天軒嵐諾往北移動後，降雨才會逐漸趨緩。

謝佩芸說，隨著軒嵐諾北上，5日將會吹西南風， 帶來些水氣，因此西半部天氣不穩定，會有短暫陣雨。

根據氣象局統計，9月2日凌晨0時至3日下午5時出現較大陣風區域為蘭嶼11級，東吉島、彭佳嶼10級；出現較大累積雨量為宜蘭縣太平山（1）351.0毫米，新竹縣鳥嘴山348.0毫米，台北市鞍部301.5毫米，新北市坪林交控274.0毫米，桃園市拉拉山250.0毫米，台中市審馬陣213.5毫米，苗栗縣南勢207.0毫米。

風力方面，氣象局說，台灣西半部、東北部、東部沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，金門及西半部內陸地區亦有較強陣風；蘭嶼將有10至12級強陣風，新北市東北角及北海岸地區最大陣風可達10至11級，今天晚起台北盆地亦有較強陣風，請注意。（編輯：屈享平）1110903

台電新竹區營業處指出，3日下午因山區風雨導致發生高壓斷線供電線路事故，造成新竹縣尖石鄉錦屏村、義興村及秀巒村等一帶停電。台電表示，經即時轉供恢復部分用戶供電，目前持續搶修中。（台電提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月3日