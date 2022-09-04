颱風軒嵐諾暴風圈觸陸 北台灣雨勢明顯

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（中央社記者余曉涵台北3日電）中央氣象局表示，中度颱風軒嵐諾的暴風圈已經碰觸到東北角陸地，預計今天晚上降雨還會持續，尤其北台灣、中部山區雨勢將會明顯。

氣象局最新觀測，中颱軒嵐諾今晚11時的中心位置在北緯24.7度，東經124.7度，也就是台北東方約320公里海面上，以每小時16公里速度向北前進，近中心最大風速每秒48公尺，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局預報員謝佩芸說，根據最新觀測資料，軒嵐諾的暴風圈已接觸台灣東北角陸地，對宜蘭、新北及基隆構成威脅，預計此颱風暴風圈未來仍有擴大趨勢。

謝佩芸表示，軒嵐諾最靠近台灣的時間點就是從現在到明天上半天，各地降雨越來越持續，尤其下半天雨勢也更為明顯，預計今晚降雨還會持續，北部及東北部山區要特別留意。

謝佩芸指出，軒嵐諾持續往北移動，台灣風場轉為北北西風，山區降雨將會持續，要到明天下半天才會趨緩。

謝佩芸還說，軒嵐諾會逐漸往北走，預計明天中午前後就可以解除陸警，晚上才會解除海警，但還是要視軒嵐諾的實際路徑跟暴風圈大小而定。

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氣象局指出，受到颱風及外圍環流影響，蘭嶼將有10至12級強陣風，新北市東北角、北海岸地區及恆春半島有10至11級強陣風，台灣北部、東北部、東南部及高雄、屏東沿海空曠地區、馬祖、綠島易有9至10級強陣風，台北盆地、台中至台南沿海空曠地區及澎湖亦有較強陣風。

據氣象局觀測，2日凌晨0時至3日晚間11時出現較大陣風區域為蘭嶼11級，東吉島、彭佳嶼10級；出現較大累積雨量為新竹縣鳥嘴山449.0毫米、宜蘭縣太平山404.0毫米、台北市鞍部316.0毫米、新北市坪林交控332.5毫米、桃園市拉拉山305.0毫米、台中市桃山278.5毫米、苗栗縣鳳美227.5毫米。（編輯：陳彥鈞）1110904