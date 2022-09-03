颱風軒嵐諾緩慢朝正北移動 估4日中午解除陸警

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中央氣象局表示，颱風軒嵐諾緩慢的向正北移動，暴風圈觸陸的時間約是3日深夜到4日清晨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者余曉涵台北3日電）颱風軒嵐諾靠近，中央氣象局表示，由於軒嵐諾緩慢的向正北移動，因此暴風圈觸陸的時間將會比原本預期更晚，要今天深夜到明天清晨，暴風圈才會觸陸。

根據中央氣象局最新觀測，中度颱風軒嵐諾今天晚間8時的中心位置在北緯24.3度，東經124.8度，也就是台北東南東方約340公里海面上，以每小時16公里速度，向北北西轉北前進，近中心最大風速每秒48公尺（約每小時162公里），相當於14級風，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局表示，軒嵐諾中心目前在台北東南東方海面，向北北西轉北移動，其暴風圈已進入台灣東半部及北部近海，對宜蘭、新北及基隆將構成威脅，預計此颱風暴風圈未來仍有擴大趨勢，強度也有機會再度增強。

氣象局預報員謝佩芸表示，今天晚間到明天上半天是颱風最靠近台灣的時候，且因颱風過去緩慢的向正北移動，因此暴風圈碰觸陸地時間會比預估的更晚，可能會落在今天深夜到明天清晨，暴風圈才會掠過東北角。

影片來源：CWB氣象局

中央氣象局表示，以颱風軒嵐諾最新路徑來看，要解除陸警要4日中午前後，海警要到4日晚上才會解除。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

謝佩芸說，隨著颱風靠近台灣，今天晚間8時到明天晚間8時，北部山區的累積降雨量可達到200到400毫米，東北部24小時累積雨量有機會來到300毫米。

謝佩芸指出，以最新路徑來看，要解除陸警要明天中午前後，海警要到明天晚上才會解除，但如果持續朝正北走，也不排除可以提早解除海上陸上颱風警報。

氣象局也持續發布豪雨及大雨特報，受到颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天晚間至明天新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣地區及台北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、台北、新竹市、台中、彰化、南投、宜蘭地區及雲林、嘉義、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區慎防淹水。

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豪雨範圍包含基隆北海岸、台北市山區、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣山區；大雨包含台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、宜蘭縣。

根據氣象局觀測，9月2日凌晨0時至3日晚間8時出現較大陣風區域包含蘭嶼11級，東吉島、彭佳嶼10級；出現較大累積雨量為新竹縣鳥嘴山407毫米，宜蘭縣太平山399毫米，台北市鞍部315毫米，新北市坪林交控296.5毫米，桃園市拉拉山283.5毫米，台中市桃山232毫米，苗栗縣南勢212.5毫米。（編輯：陳政偉）1110903

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

新北市消防局3日表示，受颱風軒嵐諾逼近影響，淡水區紅樹林路附近上午發生路樹傾倒事件，砸中路旁停放汽車，所幸無人受傷，消防局獲報後隨即派員前往處理。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年9月3日

颱風軒嵐諾進逼台灣，中央氣象局表示，最快3日晚間8時前暴風圈就會觸陸，降雨一直到4日上半天都會比較明顯。圖為台北西門町街頭晚間雨勢增大。中央社記者王騰毅攝 111年9月3日