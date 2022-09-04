南庄苗21線落石交通中斷 東河村5日停班停課

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（中央社記者郭宣彣苗栗縣4日電）颱風軒嵐諾帶來雨勢，苗栗縣南庄鄉苗21線3.5公里處昨天起陸續多次落石坍塌，至今天仍交通中斷，苗栗縣政府今天宣布，明天東河村全村停止上班、上課1天。

苗栗縣政府發布訊息表示，南庄鄉東河村因苗21線東河段坍方，人車無法通行，明天全村停止上班，停止上課1天。

苗栗縣議員楊文昌接受中央社記者電訪表示，苗21線是南庄鄉東河村聯外重要交通路線，受軒嵐諾外圍環流影響，昨天中午接獲村民反映苗21線3.5公里處出現坍方，阻斷交通，當時有多部遊覽車、自小客車從向天湖準備下山，鄉公所立即通知廠商前往清除搶通，車輛才通過不久，雨勢漸強，又陸續發生多次崩塌。

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南庄鄉公所建設課長王曼穎接受媒體聯訪表示，昨天搶通了3次，因為大雨又再度坍塌，還有擴大趨勢，因山區雨勢尚未停歇，大量落石占據路面，雙向交通中斷，為顧及施工人員安全，暫時無法施工，希望等下午若天候狀況允許，就會進行搶通；對於山區遊客，將指引繞行其他替代道路下山。

王曼穎說，苗21線3.5公里處7月間曾因強降雨發生巨石崩落，擋住道路，縣府已提報中央災害復建工程 並針對邊坡、道路進行修復。（編輯：方沛清）1110904