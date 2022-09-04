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小琉球船班4日全面復航 滯留遊客陸續返台

2022/9/4 10:42（9/4 11:16 更新）
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受到颱風軒嵐諾外圍環流影響，往返小琉球的航線3日停駛，4日颱風漸遠，航線全面恢復行駛。中央社記者李卉婷攝 111年9月4日
受到颱風軒嵐諾外圍環流影響，往返小琉球的航線3日停駛，4日颱風漸遠，航線全面恢復行駛。中央社記者李卉婷攝 111年9月4日
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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）受到颱風軒嵐諾外圍環流影響，往返小琉球的航線昨日停駛，有旅客因此在島上多待1天；終於颱風遠離，今天航線全面恢復行駛，滯留旅客陸續返台。

主要營運往返屏東離島小琉球的泰富航運、東琉線聯營處、藍白航運、大福航運及琉興公司5家航運公司，昨天受到颱風軒嵐諾影響海象差，陸續停航，來不及搭上末班船的旅客只能在島上多留宿1晚，今天颱風漸遠，船公司也宣布復航。

滯留島上的蔣姓旅客搭乘一早船班回到本島，她告訴中央社記者，小琉球上午露出些微太陽光，感覺天氣不錯，7時許就到碼頭等船，趕著回本島，本來以為要搭上「海盜船」，所幸過程中風浪並沒有很大，也沒有暈船，順利返回台灣本島。

蔣姓旅客說，這次獨自旅行，本來就想到小琉球放鬆漫遊，因為颱風的「關島」體驗，也別有一番風味。

從東港搭乘首班船回島的李姓居民則說，上午搭乘公船返回小琉球，航行時間約25分鐘，跟平常差不多，在東港出海口浪比較大，越接近琉球幾乎就風平浪靜了。（編輯：陳仁華）1110904

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