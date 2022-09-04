颱風軒嵐諾帶來豪雨 基隆河員山子分洪

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（中央社記者張璦台北4日電）軒嵐諾颱風襲台，經濟部水利署指出，基隆河員山子分洪堰前水位今天凌晨達警戒水位62.5公尺，上午8時30分水位超過63公尺開始分洪，為今年第3次分洪。

根據中央氣象局最新颱風資訊，軒嵐諾已經升級為強烈颱風，今天上午8時中心位置在北緯26.0度，東經124.6度，即在台北的東北東方約330公里海面上，以每小時15轉21公里速度，向北轉北北東進行。

水利署表示，基隆河員山子分洪堰前水位於今天凌晨12時43分達警戒水位62.5公尺，上午8時30分水位超過63公尺開始分洪，為今年第3次分洪，也是自2005年以來第57次分洪。

此外，台灣自來水公司透過新聞稿指出，受軒嵐諾颱風外圍環流影響，基隆河與雙溪溪川流量均有效回升，使基隆地區緊張的水情得以緩解。

台水公司表示，基隆地區主要供水水庫為新山水庫，這座水庫為離槽水庫，於豐水期時將基隆河水存蓄至新山水庫，並於每年6月至8月間枯水期改採新山水庫原水供水。

台水公司指出，今年基隆地區自6月25日至8月底止，氣候明顯異常，降雨量僅為歷年平均雨量34%，新山水庫蓄水量更僅剩31%左右。所幸軒嵐諾颱風帶來久違的降雨，使得基隆河水位有效回升，不但足以滿足基隆民眾每日用水，台水公司更能將基隆河多餘的水量抽送至新山水庫蓄存。

雖然颱風帶來降雨緩解基隆地區水情，但新山水庫蓄水量僅3成多，需緩步蓄升水量，台水公司再次呼籲民眾，務必節約用水，將水資源做最有效的利用。（編輯：林淑媛）1110904