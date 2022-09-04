礁溪工地鷹架倒塌壓警車 擋風玻璃受損幸無人傷

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（中央社記者王朝鈺宜蘭4日電）颱風軒嵐諾暴風圈正逐漸通過台灣東北角陸地，對宜蘭縣構成威脅，礁溪鄉一處大樓工地鷹架不堪強風吹襲倒塌，警方到場處理時，鷹架再度倒塌壓到警車前擋風玻璃，幸無人受傷。

宜蘭縣警察局礁溪分局表示，員警今天凌晨2時32分趕抵礁溪路5段、德陽路口這處工地，發現高樓部分鷹架不堪強風吹襲砸落地面，影響礁溪路5段北上車道，警方到場後鷹架再次倒榻，導致巡邏車前擋風玻璃毀損，所幸沒有人員受傷，隨即通知礁溪鄉災害應變中心及台電等相關單位。

警方指出，廠商已將鷹架移置完畢，另路口交通號誌尚未恢復供電，台電正在搶修中，警方持續在現場設置交通錐，並開啟警示燈引導用路人，目前礁溪路5段北上車道暫時封閉，呼籲駕駛人行經此路段減速慢行，注意用路安全。

此外，台電宜蘭區營業處表示，礁溪鄉佛光大學附近一帶上午因有樹木碰觸饋線造成故障，經停電修剪並移除樹木後，57戶已在上午8時4分恢復供電。（編輯：方沛清）1110904