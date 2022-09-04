鄭明典分享軒嵐諾重新開眼：防災做得好都是好颱風[影]

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中央氣象局4日上午指出，軒嵐諾已經升級為強烈颱風，暴風圈也略為擴大，雖然沒有直接影響到台灣，但北台灣、中部山區累積雨量非常可觀，若依目前行進路線和速度預估，預估中午左右可以解除陸上颱風警報。圖為台北市內湖區傳統市場，民眾冒著大雨採買。中央社記者王飛華攝 111年9月4日

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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象局長鄭明典今天在臉書分享第11號颱風軒嵐諾颱風眼重新變清澈過程，提到「防災做得好，颱風都會是好颱風」。氣象局預測，隨軒嵐諾北移，今天中午左右可解除陸警。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書（Facebook）分享颱風軒嵐諾颱風眼重新變清澈的過程，現在11號颱風軒嵐諾再度增強為強烈颱風；颱風走它自己的路，沒有好、沒有壞。

鄭明典並提到，防災做得好，颱風都會是好颱風，也感謝所有防災的努力。

根據氣象局最新颱風資訊，強颱軒嵐諾上午9時中心位置在北緯26.1度，東經124.5度，即在台北的東北東方約320公里海面上，以每小時15轉21公里速度，向北轉北北東進行。

氣象局指出，軒嵐諾中心氣壓約925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒 63公尺，相當於17級風以上，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局預報員林秉煜今天表示，今天上午8時軒嵐諾略為增強、達強颱標準，暴風圈也略為擴大，涵蓋新北、基隆、宜蘭，若未來速度、方向不變，預估中午左右可以解除陸上颱風警報。（編輯：陳仁華）1110904

颱風軒嵐諾增強達強烈颱風標準，暴風圈也略為擴大，氣象局估4日中午可解除陸警。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）