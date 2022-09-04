颱風軒嵐諾挾帶豪雨侵襲 中國應急響應升至三級

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（中央社台北4日電）颱風軒嵐諾挾帶豪雨，除台灣受到影響外，中國浙江、福建、上海等地沿海也陸續出現暴雨，中國國家防汛抗旱總指揮部（國家防總）宣布將應急響應提升至三級。

中國中央氣象台今天在官方微博發文，指軒嵐諾強度有所增強，最大強度可達超強颱風級，並逐漸向浙江東北部近海靠近，今天夜間至5日早晨將在浙江近海海面北上，5日上午開始轉向東北方向移動。

據央視、新華社報導，有鑒於軒嵐諾將帶來嚴重影響，根據「國家防汛抗旱應急預案」相關規定，國家防總於3日晚間8時宣布將浙江省防汛防颱應急響應提升至三級。目前，國家防總辦公室已派出2個工作組赴浙江、江蘇兩省協助指導防汛防颱工作。

國家防總稱軒嵐諾的路徑複雜多變、強度可能再度加強、影響時間拉長且範圍變廣，各地要落實防汛防颱責任制、行政首長負責制和各級防汛防颱風包保（業務分包與保障）責任制。各地相關部門需加強督導檢查，加強與氣象、自然資源等部門聯合會商研判，密切監視颱風發展變化，並及時發布預警資訊。

國家防總提及，應加強對船隻回港避風、作業人員撤離上岸等工作落實情況檢查，堅決杜絕船舶擅自出海、人員私自返船等情況發生；針對陸上風險隱患排查，特別要注意容易傾倒和墜落的物體，提前採取加固、防護、警戒等措施。

此外，需及時關閉沿海旅遊景區、海濱浴場等場所，疏散遊客並視情勢採取管控措施。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1110904