颱風軒嵐諾影響 日本九州逾百國內線航班取消

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（中央社東京6日綜合外電報導）今年第11號颱風軒嵐諾目前正通過日本九州地方北方海面，由於風勢強勁，日本各航空公司總計已取消今天起降九州各地機場逾百航班，陸上交通的新幹線部分區間列車也停駛。

根據日本氣象廳最新觀測，軒嵐諾今天上午11時中心位置在島根縣松江市西北方約260公里海面上，正以每小時60公里朝東北方行進。

軒嵐諾目前強度屬氣象廳定義的「強烈颱風」，中心氣壓965百帕、近中心最大風速每秒35公尺、最大瞬間風速每秒50公尺，預估今天晚間將在日本海減弱為溫帶低氣壓。

日本氣象協會表示，軒嵐諾為九州北部地方帶來暴風，長崎縣對馬市嚴原地區被觀測到每秒44.7公尺的最大瞬間風速，目前預測西日本地方到今天傍晚前風勢仍十分強勁，北海道從傍晚起風勢也將快速增強。

日本放送協會（NHK）報導，受到軒嵐諾侵襲影響，今天在九州地方各機場起降的國內線航班，至少有124個已被取消。

在陸上交通部分，九州新幹線往來博多站到熊本站區間停駛、熊本站到鹿兒島中央站區間減班；山陽新幹線到今天下午4時左右，停駛廣島站到博多站區間所有列車。

因應高速公路部分路段暫停通行，連結九州各地的高速巴士也已停駛。

在海上船班部分，九州各地與離島間多數船班都已停航。

在災情部分，九州電力公司表示，截至今天上午6時止，九州地方總計有約3萬5600個家戶停電。福岡市區有路樹傾倒影響交通；長崎縣有80多歲高齡婦女因強風跌倒受到輕傷。

使用日本3大電信公司的民眾，在西日本部分地區都出現無法或難以撥接電話的情況。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110906