吳德榮：未來10天有熱帶擾動跡象 不影響中秋

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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象專家吳德榮今天表示，今明兩天午後留意較大雨勢，8日水氣減少，中秋連假期間天氣晴朗穩定，山區偶有短暫降雨；各國模擬未來10天台灣東方海面有熱帶擾動跡象，但不影響中秋。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天東北風南下與西南風輻合、形成雨帶，北部、東北部有明顯降雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，尤其午後對流增強，有較大雨勢；北台灣轉涼，其他地區氣溫略降。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，8日水氣減少，各地大多晴時多雲，南部有局部短暫陣雨、午後降雨略擴大至嘉義及南投。

吳德榮表示，中秋連假（9至11日）及12日水氣更少，各地天氣晴朗穩定，午後雲量增多、山區偶有局部短暫降雨；8至12日、白天氣溫略升，夜涼如水，日夜溫差稍大。

吳德榮提到，最新各國模式模擬皆顯示，台灣東方海面未來10天，雖有熱帶擾動活動跡象，但中秋節期間台灣不致受到「熱帶低壓」或「颱風」影響。

另外，吳德榮說，最新中央氣象局「路徑潛勢預圖」顯示，中颱「軒嵐諾」加速向北北東進行，上午暴風圈掃過南韓、進入日本海；由於海溫低，加上緯度漸高，將快速減弱、變性。（編輯：陳仁華）1110906