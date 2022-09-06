熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度

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圖為加州民眾2日趁著日出在聖塔蒙尼加的海灘散步。（美聯社）

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（中央社記者周世惠舊金山5日專電）美國舊金山灣區幾個城市今天氣溫達攝氏43度（華氏110度），一整天熱浪滾滾的狀態也讓全加州電力供應吃緊。

加州史上最嚴重的熱浪在美國勞動節長假最後一天達到巔峰，「熱穹頂」（heat dome）籠罩美國西岸，密集熱空氣讓高溫持續降不下去。

舊金山灣北側、東側以及沙加緬度河谷（Sacramento Valley）的氣溫落在攝氏40.5度至43度（華氏105度至110度）。一向受到海灣氣候調節、夏季涼爽的舊金山，市區公共溫度計今天測得的高溫為攝氏32度，仍比周邊各城鎮的氣溫低。國家氣象局預測並警告這波熱浪將持續到8日晚間8時。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）今天報導，加州人在2006年7月24日使用502億7000萬瓦電力，創下用電紀錄。加州電網營運商今天舉行記者會，預測近日整個加州天氣酷熱，電力需求將達史上另一個高峰。

相關單位呼籲加州人在今明兩天下午4時至10時的關鍵時間節約用電，以避免分區停電的可能性，加州各地也關注防範高溫引起的野火等災害。

美國人慣常在9月初的勞動節烤肉吃漢堡，然而熱浪來襲，烤肉活動變得較無吸引力。

民眾找地方避暑，舊金山灣區馬林郡（Marin County）警長辦公室推文建議還沒出門的民眾不要前往海灘，警告「沿路交通大塞，延遲好幾個小時，停車場和街道都停滿車」。

美國氣象機關對熱浪的定義是「不尋常炎熱的天氣超過兩天以上」。所謂「不尋常」的炎熱仍因「地理位置」而不同，例如在加州中部，夏天氣溫達攝氏35度（華氏95度）很正常；但在舊金山和西雅圖以往較少出現夏季高溫，一半的家戶沒安裝冷氣，相形之下人們面對驟升的高溫感覺更熱。

根據美國人口調查與統計局對美國家戶的調查，2015年僅有36%的舊金山家庭安裝冷氣，2019年增加到47%，而西雅圖居民安裝冷氣的比例44%，相對大洛杉磯都會區81%家庭有冷氣。近年來由於氣候變遷加劇，美國民眾裝冷氣的需求大幅提高，不僅對城市電網帶來壓力，也使碳排放大增。（編輯：郭中翰）1110906