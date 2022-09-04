連續高溫衝擊養成 陽澄湖大閘蟹難肥美

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（中央社台北4日電）高溫乾旱天氣影響大閘蟹養成，蘇州陽澄湖養殖戶直言，連續高溫天氣使大閘蟹進食慢、脫殼慢、死亡率高，平均大小恐將縮水，產量也會下降。

據第一財經4日報導，國家氣候中心確認，日前高溫熱浪事件綜合強度達1961年以來最強。連續高溫乾旱天氣導致大閘蟹進食慢、脫殼慢、死亡率高，也可能趕不上中秋節銷售旺季鋪貨。

報導指出，待氣溫相對地下降後，養殖戶也可以透過調控水源、補水草、補各種微量元素等方式，來提高蟹的免疫力和脫殼率。

水產品業者張建龍說，陽澄湖第一輪高溫為連續5天氣溫在攝氏37度至40度間；第二輪則是連續13天氣溫在37度到40度間。大閘蟹養殖最適宜溫度在25度至30度，如果水溫到了32度或33度以上，大閘蟹進食會受影響；水溫達35度以上時，大閘蟹就幾乎不進食。

氣溫高也影響大閘蟹脫殼，大閘蟹從春節前後放養苗種至成熟，一共需要脫殼4至5次。張建龍所養殖的大閘蟹有的還沒完成脫殼，脫殼期延遲了接近20天，甚至有的延期30天。由於高溫，有些大閘蟹會爬到岸上，導致長期脫水，死亡率偏高。

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張建龍說，估計今年公司的大閘蟹產量會下降20%，不過具體情況要等到20日後第5次、也就是最後一次蛻殼才會知道，後續氣溫降下來，廣大養殖戶也會作些努力讓情況好轉一些。

蘇州陽澄湖大閘蟹品牌蟹一哥創辦人劉磊說，連續高溫對大閘蟹的蛻殼、大小有影響，因為大閘蟹靠脫殼完成生長。他說，今年上半年蘇州天氣風調雨順，也沒有梅雨季，前陣子高溫持續了半個多月，推估接下來逐漸降溫後，開捕時的大閘蟹大小應該影響不大。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110904