熱浪襲電力難負荷 加州籲尖峰時別充電動車

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（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）老化電網與熱浪來襲搏鬥之際，美國加州當局今天告訴民眾，別在用電高峰時段為電動車充電。僅僅數天前，州政府才宣布將禁售汽柴油為動力車輛。

美國西部大半地區籠罩在熱浪之中，洛杉磯部分郊區氣溫預測可能飆至攝氏44度。

酷熱讓原本就吃力的電網承受巨大用電需求，特別是民眾下班及放學後紛紛打開冷氣的時段。

加州電力系統管理局（California Independent System Operator）表示，「若健康狀況允許，我們呼籲消費者把溫度設定在攝氏25.5度以上來節約能源，避免使用大型家電，並關掉不必要的電燈」，下午4時至晚間9時「也應避免替電動車充電」。

加州各電力公司常態要求用戶在某些時段節約用電，就是當屋頂太陽能板停止發電，但用電需求仍因高溫居高不下的時段。

1週前，加州主管機關才宣布2035年起禁售汽柴油為動力的新車。

加州政府今天呼籲用電尖峰時段別為電動車充電，在推特上引來訕笑。一些網友表示，這證明州政府在環保時程上設想不周到。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110901