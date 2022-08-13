韓國極端豪雨淹出首爾居住難題 半地下居民該何去何從

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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）極端氣候為韓國帶來史無前例豪雨，甚至傳出半地下公寓居民逃生不及溺斃悲劇，首爾市因此宣布將在20年內逐步淘汰這類住宅，但這也讓經濟困難的居民更加憂慮未來生計。

「如果可以離開這裡，我也想馬上搬家」，60歲的李先生搬入半地下公寓已經2年，在首爾市長吳世勳宣布將逐步禁止半地下住宅後對媒體吐露半地下居民的無奈：「就是因為經濟條件困難，不得不選擇住在半地下公寓，要是連這種租金低廉的住所都沒了，就只能搬到距離遙遠的地區。」

幾乎可說是韓國特色的半地下住宅最早是1970年代用於躲避空襲的臨時避難場所，建於一般公寓下方，與普通地下室不同之處在於部分空間突出於地面之上，但考量對外窗距離房間地面遠、不利換氣，採光不佳及難以防盜等特性，半地下室並非適合人居的空間。

事實上，在1962年制定的韓國建築法中，最早是不允許半地下室作為居住場所，但隨著經濟快速發展，人口大量移入首都圈，相關法規為解決居住空間不足問題逐步放寬，半地下及地下室也成為能合法租住的「住家」。

根據2020年居住實態調查統計，韓國全國人口約有1.4%住在半地下公寓，住在地下室及頂樓加蓋人口占比則分別為0.2%及0.1%；以此換算，韓國共有32萬7320戶家庭住在半地下或地下室，其中20萬849戶位於首都首爾，鄰近首爾的京畿道及仁川市則分別有8萬8936戶及2萬4207戶，首都圈占比共達96%。

韓國中央災難安全對策本部統計，截至今天下午6時為止，已有14人在8日以來的連續大雨中喪生、5人失蹤，因住家被淹流離失所的居民超過7000人。首爾市10日宣布將完全禁止將地下室或半地下室作為住宅用途，目標在10到20年內讓半地下公寓消失，並協助現居這類住宅的低收入戶搬入公共住宅。

圖為8日晚間首爾江南區淹水情形。（韓聯社）

韓國首爾連日豪雨造成11人死亡，當中有一家3口溺死於半地下公寓。圖為9日韓國總統尹錫悅（右3）視察受災現場。（韓聯社）

不過，飽受高昂房價之苦的首爾居民對此感到憂心。在這次水災中損失達到700萬韓元（約新台幣16萬元）的車先生透過社群網站求援，28歲的車先生並非低收入戶，去年應徵上國會議員助理的他在一般人眼中可能甚至還算人生勝利組，但他所能支應的，仍僅是一間只有5到6坪的半地下住宅。

「完全沒想到會發生這種災情，但我還是會繼續住」，車先生在研究所畢業前已經在考試院住了5年，他接受媒體訪問時表示，他為了搬到這間小小的半地下室，共申請了3項貸款，才湊足5000萬韓元（約新台幣119萬元）全貰保證金，「在首爾其他地方不可能再找到這種價格的租屋了」。

根據韓聯社等韓媒報導，除了不必月付租金的全貰房，保證金相對低但必須交月租金的月貰房，在首爾市內房租較低地區的保證金平均也要500到1000萬韓元（約新台幣12至24萬元），每月租金約30至50萬韓元（約新台幣7000至1.2萬元）。

「比起禁止半地下住宅，首先應該要增加環境良好的住宅提供」，車先生說，價格較低、環境良好的公共住宅不應該是抽到了才能住，而應該是一般人都能選擇的選項，「住個還可以的房子變成像中樂透一樣，這件事本身就很奇怪」。

反對這次首爾市新政策的人，還包括國土交通部長元喜龍，他在臉書上發文指出，實際上許多半地下居民都是行動不便的老人、病患、身障人士，「他們連維持生計都有困難，要找到便宜的房子並不容易」，若為低廉房租搬到偏遠地區，對他們也是一大負擔。

元喜龍表示，當前最重要的是改善半地下住宅的居住環境，並擬定能為想搬家的民眾提供他們有能力選擇的各種住宅型態。

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不過，極端降雨為半地下居民帶來的慘重災情並非首次發生，韓國政府在十年前強颱布拉萬災後就曾試圖禁止半地下公寓這種住宅型態，結果只是讓同樣有安全疑慮的考試院居住人數增加。

也有媒體指出，若禁止半地下室作為住宅，也可能影響依賴房租收入為生的房東生計，韓國政府是否能訂定有效因應措施，澈底改善民眾居住環境，還有很多問題待解決。（編輯：黃自強）1110813