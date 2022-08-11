豪雨淹死一家3口 首爾擬禁「寄生上流」半地下公寓

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韓國暴雨期間，在京畿道一處半地下公寓可看見破窗逃生的痕跡。（韓聯社）

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（中央社首爾11日綜合外電報導）韓國首爾連日豪雨造成11人死亡、8人失蹤，當中有一家3口溺死電影「寄生上流」中社會底層階級居住的半地下公寓。首爾政府10日宣布，未來將逐步淘汰這類住宅，以免悲劇重演。

英國廣播公司（BBC）報導，透過奧斯卡金像獎獲獎電影「寄生上流」（Parasite），首爾的半地下室公寓以租金低廉，但居住環境惡劣而廣為人知。

首爾從8日開始降下豪雨，驚人雨量創下韓國115年氣象觀測史上的最高紀錄。當晚一名13歲女孩，和她40多歲的母親、有肢體障礙的阿姨受困淹水的半地下室公寓，最終不幸喪生。

據紐約時報報導，由於洪水洶湧流下樓梯，導致這家人無法推開唯一的一扇門；儘管鄰居曾幫她們撥打求救電話，但當時太多受災戶都在求救，因此電話並未接通。

住在附近的2名男子曾試圖透過窗戶營救這家人，但窗戶裝了防盜鋼柵欄。一名52歲鄰居告訴記者：「水很快就灌滿了她們的屋子，我們真的束手無策。」

這起悲劇讓外界再度關注首爾懸殊的貧富差距，以及半地下室公寓的危險性。

當地官員宣布，自本週開始，將不再發放這類房屋的建造許可證，並將逐步改造現有公寓。

BBC引述韓聯社報導稱，首爾官員表示，將與政府協商修改建築法規，以完全禁止將地下室或半地下室空間作為住宅用途。

首爾市將給予這類公寓屋主20年時間，將其轉換為非居住用途，如倉庫或停車場。當局也將協助目前居住在半地下室公寓的低收入戶搬遷至公共住宅。

首爾市長吳世勳告訴韓聯社：「從各方面來看，地下室和半地下室住宅都會對弱勢族群構成威脅。」

官方統計數據顯示，截至2020年，首爾約有20萬戶半地下公寓，佔首都所有家庭的5%。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1110811

韓國首爾連日豪雨造成11人死亡，當中有一家3口溺死於半地下公寓。圖為9日南韓總統尹錫悅（右3）視察受災現場。（韓聯社）

圖為8日晚間首爾江南區淹水情形。（韓聯社）