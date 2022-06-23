是枝裕和揭在韓拍攝原因 嬰兒保護艙比日本多10倍

在電影「嬰兒轉運站」裡挑戰詮釋未婚媽媽、展現怒罵演技的韓國演員IU透露，「這是我第一次嘗試如此直接的髒話演技，在家裡一直練習，在拍攝前也十分緊張」。（車庫娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月23日

（中央社記者葉冠吟台北23日電）韓國演員宋康昊獲得坎城影帝的電影「嬰兒轉運站」明天將在台灣上映，日本名導是枝裕和透露選擇在韓國拍攝，是因韓國的嬰兒保護艙比日本多10倍，讓他想探究當地收出養議題。

「嬰兒轉運站」為是枝裕和的首部韓國電影，日前主演群宋康昊、姜棟元、裴斗娜、李知恩（IU）、李周映特別錄製影片問候台灣觀眾，並表示「嬰兒轉運站」是部敘述一群人因嬰兒保護艙而展開特別旅程的電影，希望能帶給這世上所有事物一點慰藉。

是枝裕和透過片商分享，自己從9年前就開始籌備這部作品，會選擇在韓國完成的原因，是拍攝電影「我的意外爸爸」期間鑽研日本收養制度時，得知有嬰兒保護艙的存在，後來發現韓國也有類似設施。

「日本主要由相關機關負責營運，但韓國則是由教會負責，且韓國所設置的嬰兒保護艙的量比日本多出10倍以上，因此我覺得應該在韓國製作『嬰兒轉運站』這部作品。」是枝裕和指出，不論在日本或韓國取材，他發現大眾都以嚴厲眼光批判母親，想透過電影深入探討責任歸屬與本質問題。

另外，飾演IU兒子的嬰兒演員反應極佳也引起話題。劇組透露當初是在COVID-19疫情下透過影片選角，刻意挑選對聲音有反應、持續有動作的嬰兒，是枝裕和更稱讚拍攝時宋康昊一有動作，嬰兒視線就會一直跟著他，甚至即興摸了對手演員的臉，或緊握姜棟元的手。

是枝裕和笑說，在電影最後小嬰兒突然發出很大的聲音看著宋康昊，宋康昊則幽默回應：「小嬰兒看著我後，彷彿在說：『宋大叔差不多可以了吧？這幕已經拍很多次了，我覺得拍到這裡就好了吧？』我也覺得拍得差不多了，所以有種像是在跟小嬰兒對話的感覺。」

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宋康昊也特別稱讚IU在片中因為太生氣、突然踢車椅的場面，「當時我和姜棟元真的嚇了一跳，身體自動往前傾，演技很自然地就出來了，我最喜歡的就是這場戲了。」

在片中挑戰詮釋未婚媽媽、展現怒罵演技的IU也透露，「因為導演是日本人，不太了解韓國的髒話，便詢問導演台詞中是否能加入一些韓式髒話，結果導演跟我說，都交給我自由地表現，讓我苦惱不已，因此寫了韓國最具代表的髒話作為主要台詞」，為此在家中不斷練習，很感謝對手演員給予真實惱怒演技協助。（編輯：張雅淨）1110623