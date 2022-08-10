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首爾暴雨波及保險業 泡水車估賠21億

2022/8/10 17:04（8/10 17:26 更新）
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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國首都圈連日暴雨導致大量車輛泡水，根據保險協會統計目前申請賠償案件，估算賠償金額近900億韓元（約新台幣21億元），料將帶給保險業者不小負擔。

根據韓國損害保險協會統計12家會員業者索賠狀況，截至今天上午9時為止，已有6853台車輛申請理賠，估算賠償金額達855.9億韓元，且規模可能隨著南下雨勢持續擴大。

韓媒new1指出，因暴雨在2天內導致大量汽車泡水的狀況並不多見，尤其8、9日降雨集中在首爾漢江以南地區，遭殃的不乏保時捷、賓士等昂貴進口車，賠償金額不可小覷。

以承保件數最多的三星火災海上保險為例，目前收到2371件申請索賠案，推估將賠償395.4億韓元，其中約63.6%皆為進口車保單。

為協助理賠程序加快，韓國金融委員會今天表示將啟動自有車輛損害賠償迅速給付制度。據韓聯社報導，委員會準備提供金融支援方案。

此外，對在這次豪雨災情中受影響的店舖業者，委員會規劃透過延長既有貸款償還期限、提供緊急生活穩定資金等方式支援。

截至今天上午11時為止，連日來在韓國中部地區降下的豪雨已造成9人喪生、7人失蹤、17人受傷，超過200公頃農地被淹，2682棟民宅及商家受害。

首爾地區天氣今天雖轉晴，但雲雨區南下，持續為大田、忠清道地區帶來豪大雨，最高降雨量達到300mm以上，災情恐將進一步擴大。（編輯：高照芬）1110810

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