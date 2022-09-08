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中秋節拚有風無沙 水利署灘地灑水降低河川揚塵

2022/9/8 11:29
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（中央社記者曾智怡台北8日電）水利署今天表示，有鑑於去年颱風圓規導致濁水溪下游出海口鄰近麥寮、崙背區域發生河川揚塵事件，特別要求第四河川局盤點揚塵抑制措施，加強灘地灑水等抑制作為，因應極端氣候的挑戰。

水利署今天發布新聞稿表示，每年中秋節前後是河川揚塵開始好發的季節，濁水溪揚塵防制與改善作業，最大挑戰在於每年9月份汛期末段，需迅速掌控東北季風可能造成濁水溪下游河段的揚塵災害。

水利署指出，今年因氣候異常導致颱風延遲，連日的午後陣雨經常阻斷施工便道，防制工程仍需面臨河道中間裸露灘地改善的困難挑戰。

水利署表示，藉由往年成功經驗，第四河川局依據空氣品質預報，提前啟動各項抑制措施，在崙背、麥寮、大城及竹塘等區域，增加水車數量，提前便道灑水，並於二崙、大城地區低灘揚塵高風險區域，佈設高壓揚程泵浦及增加施工機具，加強灘地灑水等措施，強化應變量能。

水利署今年以可行性作業為優先，陸續完成防洪林帶植栽4.55公里、河道整理1.1公里及其他覆蓋27.2公頃等抑制措施；裸露地改善截至8月底，已完成73公頃，並持續針對河中灘地裸露面積作重點控管，透過衛星影像判識，輔以無人機空拍及現場實際觀察確認裸露地現況，滾動檢討揚塵抑制措施。

水利署表示，可見揚塵事件日由106年度59日，降至110年度6日，甚至今年度截至8月底，只發生1日，充分展現揚塵防制成效。

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近期在颱風軒嵐諾外圍環流與東北季風形成共伴效應下，雖造成西部沿海風速增強，但在水利署及第四河川局等相關團隊的應變下，河川揚塵並未對濁水溪沿岸地區造成嚴重影響。

面對中秋假期，第四河川局已召開揚塵防制聯繫會議，確認各單位權責分工與聯絡窗口，並成立緊急應變通報群組，現場每日指派專人留守與機具待命，今年有信心讓民眾歡度「有風無沙」的中秋佳節。（編輯：楊凱翔）1110908

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