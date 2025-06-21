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11縣市大雨特報 桃園、新竹縣防大雷雨

2025/6/21 14:38
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）交通部中央氣象署今天下午針對11縣市發布大雨特報，警戒範圍包括台北市山區、新北市山區等，影響時間將持續至入夜，另就桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息。

由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署表示，今天中部以北、東北部及東部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

大雨地區為台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。

氣象署同時還針對桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，留意劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

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另外，氣象署還對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至下午4時19分。

氣象署提醒，上述此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。（編輯：林恕暉）1140621

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