丹麥垃圾焚化廠成極限運動場 彰化取經規劃理念
2025/6/21 14:21（6/21 15:01 更新）
（中央社記者蕭博陽彰化縣21日電）彰化縣長王惠美率團參訪丹麥哥本哈根廢棄物資源化中心，這座建物結合垃圾焚化發電與社區休憩，屋頂有滑雪道、外牆設人造攀岩牆，吸引極限運動愛好者，縣府也參考規劃理念。
推動彰化縣永續化垃圾處理與綠能轉型，縣府考察團今天由縣長王惠美率領，在丹麥哥本哈根參訪Amager Resource Center（ARC）及創新設施Copenhill。王惠美透過縣府新聞稿表示，ARC附屬設施Copenhill以開創性設計聞名國際，最大特色是發電廠屋頂設置全長約450公尺滑雪道，外牆還有85公尺高攀岩牆。
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王惠美說，垃圾處理與能源轉型是當前環境治理核心議題，彰化溪州焚化廠民國111年啟動整改，112年完成升級整備，113年處理量較前一年增加約5500公噸，發電效率同步提高，售電量成長達20.7%，整體污染防制能力大幅增強，年減碳量達1067公噸。
王惠美說，ARC每年處理約61萬公噸垃圾，將借鏡ARC評估導入CCUS碳捕捉技術接軌國際，不僅可減少碳排放，同時創造經濟價值，且規劃融合空間設計與社區參與理念，讓環保設施不再是鄰避設施，為下一代打造融合經濟效益與環境價值的永續城市風貌。（編輯：張雅淨）1140621
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